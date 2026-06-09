黎家盈掀航天熱　太空館7.1免費播太空旅行慶祝回歸　附搶飛攻略

首名港產太空人黎家盈正隨神舟二十三號執行任務，她成為首位參與國家航天任務的香港太空人，掀起全城關注，也掀起一股航天熱潮。



下月1日香港回歸29周年，港府有一系列活動慶祝香港特區成立29周年，其中，香港太空館天象廳7月1日將播放八場免費天象節目《窗外是藍星之太空旅行》，這部中國第一部太空實拍球幕電影，將帶觀眾乘坐神舟十三號飛船前往天宮空間站，追逐太空探索的夢想。



《窗外是藍星之太空旅行》原本收費15元至40元不等，7.1免費場次及抽籤申請安排一文看清。



首名港產太空人黎家盈正隨神舟二十三號執行任務，香港太空館早前已更新專題展覽「航向太空——中國載人航天之旅」的內容，加入黎家盈及隨神舟二十三號升空的介紹。（資料圖片/湯致遠攝）

《窗外是藍星之太空旅行》是什麼？

．天象節目《窗外是藍星之太空旅行》是中國第一部太空實拍球幕電影，帶你乘坐神舟十三號飛船前往天宮空間站。電影由中國航天員翟志剛、王亞平和葉光富親自拍攝，讓觀眾沉浸式體驗穿越大氣層的震憾，認識在空間站如何生活和工作，以及通過航天員操控的鏡頭，回望地球萬家燈火的璀璨，以獨特視角一睹這顆壯麗藍星的風采。

電影配合電腦動畫，生動展現天宮空間站在軌建造的各個階段，並細緻還原神舟飛船與天和核心艙在軌對接的過程。觀眾會見證王亞平圓滿完成出艙任務，成為中國首位在太空漫步的女航天員的歷史時刻。

港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。

太空館7.1免費播《窗外是藍星之太空旅行》時間是什麼？

．上午十一時

．下午十二時十五分

．下午一時三十分

．下午二時四十五分

．下午四時

．下午五時十五分

．下午六時三十分

．晚上七時四十五分



香港載荷專家黎家盈進入神舟二十三號載人飛船前，對着鏡頭「派心」。（直播截圖）

點申請免費觀看《窗外是藍星之太空旅行》？

時間：六月十六日早上十時正至六月十七日晚上八時

途徑：透過城市售票網提交抽籤申請

取票：經電腦抽籤成功中籤的市民將於六月二十五日收到以電郵發放的電子門票

須知：每個申請限選一個放映場次的兩張門票，重複申請者將被取消其抽籤資格

