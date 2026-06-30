機構9月起推「正向旅程」健康教育計劃　針對學生及初入職場青年

面對成長階段及社會發展帶來的挑戰，現今青少年人容易借助上網、電子遊戲等方式填補空虛及釋放壓力。賽馬會資助香港青少年服務處、由樹仁大學作研究團隊，於今年9月起在全港推行「正向旅程」青少年健康教育計劃，提升他們的正向思維與培養健康生活習慣。



香港青少年服務處推行「正向旅程」青少年健康教育計劃，周一舉行啟動禮。（馬會圖片）

「正向旅程」青少年健康教育計劃，服務對象為11至25歲學生及初入職場青年，主辦機構周一（29日）舉行啟動禮暨《正向領航教育約章》簽署典禮，教育局副局長施俊輝及賽馬會公司事務執行總監譚志源等任主禮嘉賓。馬會及青少年服務處正邀請全港中學及大專院校，以及制服團體簽署《正向領航教育約章》，希望凝聚各界力量，共同建設社區支援網絡，攜手推動正向教育。

面對成長階段及社會發展帶來的挑戰，如缺乏預防教育或適當指引，或會導致他們在物質或行為上的沉溺或成癮等問題。該計劃將採用「兩層級早期介入模式」：

第一層級為普及預防教育，包括舉辦講座和桌遊工作坊，透過生命故事、主題分享，及沉浸式互動體驗，建立正向價值觀；第二層級為針對性介入，利用由樹仁大學及青少年服務處為此項計劃而新開發的《正向生活態度與抗逆力量表》，識別有潛在沉溺或早期成癮風險的青年，及早提供輔導及小組支援。計劃亦會為教育工作者及家長提供訓練，促進與青少年良好溝通。

教育局副局長施俊輝（後排左四）、賽馬會公司事務執行總監譚志源（後排右四）、香港青少年服務處總幹事李婉心（後排右三）、樹仁大學社會工作學系系主任方富輝（後排左三）等嘉賓，出席「正向旅程」青少年健康教育計劃啟動禮。（馬會圖片）

譚志源致辭時表示，青年是香港的未來，馬會多年來積極與政府、社福界及學界合作，推行不同的預防教育項目，讓年輕一代培養正面價值觀，促進全人發展，提升抗逆能力，從而遠離成癮與非法行為。他指，馬會希望與年輕人結伴同行，在他們的成長路上提供適切支援；「正向旅程」青少年健康教育計劃正好實踐這份信念。

他表示，馬會將繼續與政府及社會各界緊密合作，透過多元化項目協助青年建立正向人生，成為積極健康的新一代，致力建設更美好社會。