調查：逾半青少年受訪者因家長貶斥感自卑　團體倡家長正向溝通

香港救助兒童會調查顯示，逾半受訪兒童及青少年因家長的貶斥言行，包括「你學吓人哋」、「你真係好令人失望」等話語，而自覺比人差；有兩成受訪者指長期承受被要求「表現完美」的沉重壓力。另有超過三成人表示，覺得無論如何努力，都無法達到家長的期望。



香港救助兒童會香港項目總監黃碩紅表示，家長的無心言語會對孩子構成壓力，日積月累或會有嚴重後果，建議親子可以正向溝通及互動。



香港救助兒童會發布調查報告，發現逾半青少年因受家長貶斥而自感較他人差劣，長遠可能影響情緒，或增加患抑鬱等風險。（大會提供）

救助兒童會今日（22日）發布《聽見孩子：家庭互動如何影響青少年的心理健康》研究報告。該研究於去年8月至今年5月進行，透過網上收集408位13至18歲青少年意見。調查發現，20.4%青少年長期被要求「表現完美」，有21.4%受訪者經常被拿來與同輩比較；亦有超過4成青少年家長，稱讚子女取得的成就時，會夾雜「下次如何可以做得更好」的督促。

調查亦問及最反感的家長行為，受訪青年給出的「最傷人的話語」前五名分別為「你學吓人哋」、「你真係好令人失望」、「我話唔准就唔准」、「你邊有人哋咁叻」及「我係為你好」。而「最反感的行為」前五名則為「家長發脾氣」、「睇我電話」、「咩都要話事」、「入房唔敲門」及「亂動我的物品」。

超過一半受訪者指，因家長的貶斥言行，使他們自覺比其他人差，如感到自己懶惰、愚蠢或無用。另有超過三成青少年認為，無論多努力都無法達到家長期望。調查指，長期情緒傷害對精神健康的影響十分深遠。近期香港大學研究指出，經歷過這類童年逆境的兒童，長大後患上抑鬱症和慢性焦慮的風險會顯著增加。

另外，當青少年感到難過時，有超過八成受訪者會先找朋友傾訴，78%會在社交媒體上抒發，近半數青少年傾向肚子笑話、處理自己的問題。408名受訪者中，絕大多數人表示「甚少或從不」向老師、社工或家長求助。

香港救助兒童會香港項目總監黃碩紅認為，家長其實無意傷害子女的自尊心，只是有時會以錯誤的形式表達關心。（大會提供）

香港救助兒童會香港項目總監黃碩紅表示，相信父母都愛惜子女，只是在自身也面對壓力和憂慮時，有時未必找到最合適的表達方式去傳達愛錫子女的心意，反而不經意地成為孩子的負擔，「這亦反映出父母在孩子心中，佔有舉足輕重的地位。孩子其實無比重視父母的每句話，因此一些我們以為很微小的話語，可能已直接影響孩子如何看待自己」。

香港救助兒童會顧問、精神科專科醫生陳國齡醫生表示，是次研究發現青少年不願向成年人傾訴，可能令「安全網」出現斷層，情況令人擔憂。（大會提供）

救助兒童會顧問、精神科專科醫生陳國齡表示，情緒傷害難以覺察，亦正因如此，累積而來的後果可能更嚴重，「特別是假如兒童及青少年把創傷隱藏起來，或因自身病識感不足而沒有正視，當創傷一直累積，長期的心理壓力可能會成為情緒問題的源頭，或會增加患上抑鬱症等風險」。

陳國齡亦提到，是次研究中，發現家長以至教師等，都不能成為青少年傾訴的對象，情況令人憂慮，「當青少年面對困難時，往往需要成年人分享經驗和聆聽。若他們最後只能在網上分享，或向朋輩傾訴，欠缺成年人指引下，反而可能令他們的感受更加擴大。另外，只向朋友傾訴的另一潛在擔憂，是可能會有「回音洞」(Echo Chamber) 的效果，朋友之間互相認同想法，反而可能令他們覺得自己受傷更深，對家長的戒心或敵視亦更強烈」。