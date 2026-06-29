夾公仔課金成紓壓新常態？「正向旅程」計劃引領青少年遠離沉溺

在科技迅猛發展、智能手機與網絡無孔不入的今天，青少年在享受便利的同時，也正面臨著前所未有的心理與行為挑戰。面對成長壓力與社會急速轉變，部分青少年傾向尋求虛擬世界作為避風港，若缺乏及時引導，極易誘發物質或行為沉溺，損害人際關係、引發財政危機，甚至嚴重威脅精神健康。



有見及此，香港青少年服務處獲香港賽馬會慷慨資助，並由香港樹仁大學擔任研究團隊，將於本年9月起於全港正式推行「正向旅程」青少年健康教育計劃（下稱「計劃」）。本計劃專為11至25歲學生及初入職場的青年而設，採用創新的「兩層級早期介入模式」，並應用全港首個針對該群體研發的《正向生活態度與抗逆力量表》，旨在精準識別具沉溺或早期成癮風險的青年，為他們提供即時的輔導與小組支援。

為凝聚社會共識，主辦單位今日（6月29日）特別於香港科學園隆重舉行計劃啟動禮暨《正向領航教育約章》簽署典禮。活動邀得香港特別行政區政府教育局副局長施俊輝博士、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源先生等重量級嘉賓親臨主禮。現場更匯聚了近三百名來自教育界及社福界的代表，共同宣讀約章的三大承諾，並攜手點亮象徵發放正能量的「正向燈」，宣告全港性的青年正向防線正式構築。

織緊跨界支援網絡，陪伴青年穩健成長

教育局副局長 施俊輝博士在致辭時表示，「教育局一直全力支援學校落實正向教育，並將其視為價值觀教育的核心。我們積極舉辦多元化活動，旨在提升學生的自信與自律，建立和諧關愛的校園文化。今天『正向旅程』計劃的啟動與《正向領航教育約章》的簽署，完美契合了政府的教育方針。衷心期盼教育界、社福界與各持份者能以此為契機，攜手织起一張更緊密的跨界支援網絡，用愛與關懷陪伴每一位青少年穩健成長，勇敢面對人生的挑戰。」

推動預防教育，培育積極健康新一代

香港賽馬會公司事務執行總監 譚志源先生

香港賽馬會公司事務執行總監譚志源先生闡述了賽馬會對青年發展的承諾，「青年是香港的未來與希望。多年來，賽馬會積極擔當橋梁角色，與特區政府、社福界 and 學術界緊密協作，推動各類預防教育項目。我們深信，防患於未然是守護青年最有效的方法。透過培養正向價值觀，我們能提升年輕一代的抗逆力，幫助他們遠離誘惑與非法行為。『正向旅程』計劃正是一次科研與實踐的完美結合，賽馬會將持續與社會各界合作，協助青年建立正向人生，使他們成為積極、健康且有擔當的新一代，共同建設更美好的社會。」

遠離新興娛樂沉溺，勉勵青年以理智自律重掌人生主導權

香港青少年服務處總幹事李婉心女士則從專業社工及青年發展角度出發，現今青少年多以新興娛樂方式，例如彈珠機、夾公仔、網上課金等紓壓或尋求滿足感，若缺乏適當指引，容易導致成癮問題並影響學業，因而需要及早發現及支援。

她指，作為前線社福機構，我們期望透過專業的臨床實踐與樹仁大學的科學數據分析，建立起具實證基礎的介入模式。這不僅能為業界提供可持續發展的參考方案，更能真正落實「及早辨識、減低風險、與校同行、守護正向」的使命，盼能藉此計劃減低青少年成癮風險，守護青少年正向健康。

在致辭時，她亦藉此告誡所有年青人，「成長路上難免遇到迷惘與誘惑，但真正的力量不假外求，而是源於你們內心的理智與自控力。希望你們勇於嘗試、培養健康興趣，學會為自己的選擇承擔責任。當你懂得自律，你就擁有了定義自己理想生活的自主權。」

科研團隊解析：以「6C」理論精準投放資源，共享大數據

香港樹仁大學社會工作學系系主任方富輝教授 現場解構了首次發佈的《正向生活態度與抗逆力量表》： 「我們研究團隊設計的這套量表，是以國際認可的『6C正向成長模型』為核心理論。量表能夠從

關注力（Concern）；



自控力（Control）；



自信心（Confidence）；



好奇心（Curiosity）；



抗逆力（Courage）；



及親和力（Connection）。



這六個範疇，全方位評估青少年的正向心理素質。這套工具的最大優勢在於『精準』——它能幫助前線人員準確評估青少年需求，將資源精準配對至最合適的小組或活動中。當計劃累積足夠的本土數據後，我們將向社福界及學術界分享相關大數據，為未來的青年服務策劃與學術研究提供堅實的實證支持。」

🔍 計劃核心內容：兩層級預防模式

「正向旅程」計劃打破傳統「見招拆招」的輔導模式，開創性地將預防工作分為兩個層級，築起全方位的心靈防護網：

第一層級：普及預防教育

透過軟性、趣味與沉浸式活動在校園與社區營造正向氛圍。內容包括：

真人圖書館「正向人生分享講座」：邀請具豐富生命故事的嘉賓分享，啟發青年反思。



「快閃人生之旅」桌遊工作坊：透過模擬人生選擇的桌遊，讓青年在互動中學習抉擇與承擔。



正向健康大使計劃（GOL 大使）：培訓學生領袖，由他們自主策劃校園推廣活動，實踐同輩影響。



第二層級：針對性介入

利用《正向生活態度與抗逆力量表》進行科學篩查，及早辨識有潛在成癮行為（如網絡、遊戲或物質沉溺）風險的青年，並配對至：

「正向健康 Max 小組」：重建青年的現實生活連結與自信。



「專屬時間」個人輔導諮詢：由專業社工提供一對一的深度心靈陪伴。



此外，計劃亦注重「家校社協作」，將為家長和教師舉辦「理財有坊」專業工作坊，提升成人的輔導與溝通技巧；並將推出「你有得揀」微電影製作，以影像藝術引發社會大眾對青年心理健康的廣泛關注。

了解詳情請瀏覽計劃網站：https://www.journeyplus-prog.com/