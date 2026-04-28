張敬軒任正向導師｜約300人出席　「張導師」教遇困難就唞順條氣

保安局「正向引導」首場活動今（28日）晚在香港歷史博物館舉行，歌手兼項目導師張敬軒、網球運動員張玲等出席分享。有參加者表示，活動約有300人參加，包括涉反修例事件被捕者，張敬軒的分享內容與政治無關，僅為其當歌手的心路歷程。



有獲青年制服團隊推薦來參與活動的大學生指，張敬軒分享在面對包括傳媒在內的壓力時，會如何繼續走下去，並寄語年輕人遇到困難時，「唞順條氣，就繼續行啦」。



保安局「正向引導」首場活動今（28日）晚在香港歷史博物館舉行。（董素琛攝）

保安局「正向引導」首場活動今（28日）晚在香港歷史博物館舉行。（董素琛攝）

反修例事件被捕者：參與活動皆因想「洗底」

不願上鏡的參加者王先生（化名），曾在2019年反修例事件期間，「途經遊行示威的地點」，因而被警員帶到警處。他說，收到政府的電話讓他來參與活動，活動時長約一個半小時。

他說，參與活動皆因想「洗底」，對他而言「無壞」。他續指，張敬軒活動上分享「正能量故事」，講述他在內地出生，到在香港出道的心路歷程。

因「係人都知」原因出席者：有啲成功人士話畀你知點解佢咁成功

另一出席者陳先生（化名）同樣指，因「係人都知」的原因，收到政府的電話邀請來參加活動，活動中「有啲成功人士話畀你知點解佢咁成功」，內容與政治無關。他說，活動有約300人參加，被問及活動對他「重回正軌」是否有幫助，他僅說並非所有參與者均與2019年反修例事件有關，又指活動的唯一得着是讓他知道有一個組織叫青聯會。

劉先生（右）指，受到青年制服團隊推薦，因而參加活動。（董素琛攝）

青年制服團隊推薦參加者：張敬軒經歷更令人觸動

大學生劉先生及友人卓先生，受到青年制服團隊推薦，因而參加活動。劉先生表示，活動有三位嘉賓分享，除張敬軒外，亦包括香港網球前「一姐」張玲。劉說，自己並非張敬軒的粉絲，聽到對方分享星途，發現他成為歌星之路並不容易，歷經失敗，認為他的經歷相較另外兩位嘉賓更令人觸動，「因為佢喺唔係一帆風順。」

張敬軒分享面對傳媒壓力或其他壓力時如何繼續走下去

劉說，張敬軒的分享時間較另外兩位嘉賓長，歷時約20至30分鐘，指對方除講述星途外，又分享在面對傳媒壓力，或其他壓力時，會如何繼續走下去。他續說，張敬軒最後寄語年輕人遇到困難時，「唞順條氣，就繼續行啦」。

張敬軒在活動分享如何面對壓力。（資料圖片/葉志明攝）

「港版鐵甲奇俠」麥騫譽為另一講者

據了解，除了張敬軒和張玲分享，尚有2024年十大傑青之一的科技公司「路邦」創辦人麥騫譽。他當時分享說，自小夢想駕駛高達，故在大學毅然報讀電機及電子工程，畢業後更開設初創公司研發機械人，至今獲超過100個專利。

他在1984年於香港出生，有「港版鐵甲奇俠」之稱，公司總部設於數碼港，辦公室內陳列了形形色色的機械人，包括全中國首台5G動作傳感仿生機械人、加護病房遠程控制臨床輔助機械人，以及曾駐守隔離設施的消毒機械人等。

路邦科技聯合創始人兼首席技術官麥騫譽。（資料圖片／何夏怡攝）

前香港網球「一姐」張玲分享網球員生涯

張玲為前香港網球「一姐」，她在15歲那年隻身由湖南來港發展，成為職業網球手，歷年共贏得14個單打和7個雙打冠軍，更三度代表香港出戰亞運會和全運會，其職業生涯最高女單世界排名第184位，女雙最高世界排名219位。

連場征戰為她帶來右手手肘的傷患，接受手術後仍難以應付密集比賽。她在2020年退役，重返校園。她當年接受訪問時說：「疫情令賽事停頓，我能靜下來考慮自己的發展路向。反覆思量下，我忍痛決定退役。然而，我一路走來，得到香港網球總會、體育學院教練們和工作人員的幫助，為了回饋本地體壇，我希望重返校園去學習專業知識，輔以自己實戰的運動員經驗啟發年輕一代。」

2018年亞運羽毛球：香港「一姐」張玲出線後將對11號種子的梁恩碩，後者是中華台北首名大滿貫青年組女單冠軍。（資料圖片／鄭子峰攝）