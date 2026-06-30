男生入專上學院女廁偷拍女生如廁　官斥嚴重侵犯私隱　判更生中心

18歲男學生進入香港專上學院西九龍校園的女廁的廁格，並在廁格伸手機到鄰格偷拍女生如廁，惟女生發現尖叫，男生落荒而逃，最終被捕。他早前承認1項窺淫罪，案件今（30日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官黃士翔指，案發地點在專上學院的女廁，嚴重侵犯受害人私隱，報告亦顯示被告有重犯風險，判他入更生中心。



被告陳卓童（18歲，學生），被控於2026年5月26日，在大角咀海庭道9號香港專上學院西九龍校園7樓女廁內，用手提電話偷拍X。

被告陳卓童在西九龍法院認罪判更生中心。(葉志明攝)

閉路電視拍到被告曾進入女廁

案情指，被告被閉路電視拍他曾進入涉案學校的女廁。他承認曾從相鄰廁格伸手機至X身處的廁格，他聽到X尖叫後落荒而逃。警方到場後在被告電話未發現任何影像，被告在警誡下作出招認。

報告指被告有重犯可能性

辯方求情指，心理報告指被告有重犯可能性，感化官不建議被告接受社會服務令。被告得到沉重教訓，願意改過自新，望法庭判處感化令。

官稱未拍到受害人不減案件嚴重性

黃官判刑指，案發在專上學院女廁，嚴重侵犯受害人私隱。雖然被告沒拍到受害人的照片或影片，仍不減案件嚴重性。心理報告顯示，被告重犯機會屬中高。黃官考慮被告正在求學和沒案底，判處被告入更生中心。

案件編號：WKCC 2812/2026