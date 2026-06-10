中醫涉偷拍女病人胸部　被告稱拍照作醫案　控方質疑拍數千照收藏

年輕中醫涉在連鎖診所為3名女病人針灸時，偷拍她們的胸部案續審，中醫師今（10日）在東區法院出庭作供，他稱為事主施針後有出血，他為防事主會皮下出血，需要事主暴露胸部拍攝照片，以作醫案用途，他指事主有點頭同意。控方盤問時卻質疑，被告入職的首半年內，已拍下3千至4千張照片，質疑他「靜雞雞收藏」，被告否認其事。



辯方又傳召的精神科醫生，指被告有自閉症，指其社交能力較低，不太懂得觀言察色，又指被告母曾指被告智商被評比一般人高，或過份專以誤以為事主默許他拍照。



被告鍾瑋澤（31歲，中醫），被控5項窺淫罪，涉及3名女事主。控罪指，鍾於2022年12月28日在葵涌大窩口商場領/嶺健中醫診所內，偷拍女事主X的私密部位；及於2024年3月19日、4月2日及5月7日，在美孚景荔俓盈暉薈領/嶺健中醫診所內，暗中拍攝事主Y；及於2024年4月28日，在柴灣興華廣場領/嶺健中醫診所內，暗中偷拍事主Z。

被告鍾瑋澤自辯時有解釋他拍攝時需要揭起事主的胸圍。(陳曉欣攝)

精神科醫生蔡永傑指被告鍾瑋澤患有自閉症，或誤以為事主默許他拍照。(陳曉欣攝)

被告指事主有微微點頭表示同意

被告自辯時稱，他加入涉案診所時只有2年執業經驗，年資尚淺，因怕針灸後病人有不良反應而投訴，為了保障自己和病人，故會拍照。被告稱他在拍照前，已告知3名事主，她們都有微微點頭以示同意。被告稱在相片可見，事主的胸部在起針後明顯充血，他因此要拍照記錄皮膚情況，以確保事主的安全，沒有皮下血腫。

入職9月曾拍數千照片

被告在盤問下承認，他由2022年3月入職至12月，拍攝了至少3千至4千張相。他稱公司沒規定醫師記錄醫案（病歷）時如何處理影像，中醫藥管理委員會沒有影像方面的指引。惟被告承認，他沒就每個病人的照片建立檔案，僅將約1.5萬張相片（包括涉案的32張）儲存在其手機內。被告重申，他臨床經驗不足，他稱：「一心諗臨床嘅事，冇諗喺法律上點保護自己嘅事。」

控方質疑被告拍照靜雞雞收藏

控方指，被告如何使用照片無人知曉；被告在事主的鎖骨施針，一般只會在該處出血，乳房不會出血；如被告所言屬實，事主Y當時多處針口出血，被告不會有時間拍照。控方直指被告拍照是為了：「靜雞雞收藏。」認為與醫案無關。

被告指不拉低胸圍乳房會向上頂

被告回應稱，病人可以要求看他拍攝的相，並指即使乳房與下針位置有段距離，也有機會皮下出血。控方質疑，被告毋須揭開胸圍也可以觀察有無皮下出血。被告不同意，稱有事主的乳房有一定大小，胸圍戴得很緊，若他不拉低胸圍乳房「會向上頂」。被告也否認拍照作收藏用途。

控方質疑被告扮止血揭開胸圍

控方指出，被告假扮止血，目的是揭開事主胸圍，拍攝她們的胸部；3名事主都沒同意被告拍攝，被告亦沒徵詢她們的意願；即使有需要拍照作醫案用途，亦可遮蓋胸部拍攝。被告否認沒獲事主同意，並稱病人是否要暴露胸部要視乎情況。

辯方專家認為被告或過份專注

辯方專家、精神科醫生蔡永傑供稱，他診斷被告有自閉症，被告為人不太合群，不善社交，有儲玩具習慣，他對認真和有興趣的事物會有系統地整理或研究。據其母親稱，被告的智力被評定比一般人高。蔡認為，被告診症時或「太專注做好件事」和改進臨床技巧，以致忽略了其他事。蔡稱，被告未能憶起事發時有無就拍照詢問事主意願。

指被告不懂觀言察色

蔡在報告指，自閉症患者不太懂得觀言察色，有機會以為拍攝獲得事主的「默許（implied consent）。控方引述證供指，被告沒將約1.5萬張「醫案」用的照片分門別類存檔，所有照片只按日期排序，問這可算有系統？蔡答：「咁咪冇咁organized囉。」

辯方女證人認為有時刺近胸部無得避

辯方亦傳召一名張姓女病人作供，她由2023年起經人介紹去柴灣診所看痛症，由被告主診，看過十多次，認為治療有效，被告對工作有熱誠。她確認被告在針灸和拔罐過程中，曾就拍照徵詢她意願，但她不知道被告拍了什麼照片，被告也沒言明。辯方向她展示拍攝到上身的照片，其中一張拍攝到接近胸部位置，她同意當時有針刺在她胸部，形容暴露胸部是「無得避」。她稱今日到庭作供因為：「相信佢唔係偷拍嘅人。」

案件編號：ESCC 1628/2025