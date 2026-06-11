到女同學家中作客　男生在浴室裝偷拍鏡頭　認貪玩犯案判感化1年

17歲男生到女同學家作客時，在女方家中的浴室安裝偷拍鏡頭，他早前承認1項窺淫罪，今（11日）在觀塘裁判法院判刑，辯方指被告長年出入醫院感自卑，犯案與其「心理缺陷」有關。署理主任裁判官鍾明新接納被告還押兩周已深切反省，判一年感化令。



被告梁逸晞（17歲，學生）被控於2025年5月16日在將軍澳海悅豪園某單位的浴室內，為了使自己或任何其他人能夠犯《刑事罪行條例》第159AAB（1）條所訂的罪行，而安裝及操作一個鏡頭。

被告梁逸晞在觀塘法院認窺淫罪，被判接受感化一年。

被告因經常出入醫院而感自卑

辯方今指，感化和社服令等報告均屬正面。報告提及，被告因身型瘦小、健康欠佳，經常出入醫院而感到自卑，感化令則可協助被告改善；心理報告亦建議被告接受心理介入以助更生。

已讀完護士學位一年級

辯方指，被告還押14日後深感後悔，他讀完護士學位一年級課程，前途正面，獲父母支持，冀法庭判他感化。

鍾官判刑指，幸好事主沒被拍攝到私密照片或影像，接納報告判處1年感化令。

事主母在浴室發現鏡頭

案情指，兩名女事主和被告是同學。當日事主邀請被告到其家中吃飯。兩天後，事主母親在家中的浴室找到了一個沒電的鏡頭。在檢查記憶卡後，發現內裏存有兩名女事主在浴室的片段，即在電話與被告對質。被告承認該鏡頭由他設置，事主報警。

並未拍到事主或其家人私處

警方調查後發現，該鏡頭由當日傍晚開始錄影，同日晚上10時關閉，片段包括兩名事主進入及使用浴室，但沒有拍攝到事主的私處或其家人。

警方向學校查詢後確認被告的身份，並在其住所拘捕他。他在警誡下承認犯案，被告稱只是「貪好玩（for fun）」，已感到非常後悔。

案件編號：KTCC 2118/2025