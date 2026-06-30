宏福苑｜優先揀樓期限今屆滿　房協：增加較大單位戶型供業主選擇

大埔宏福苑大火逾七個月，繼政府公布收購7幢受影響樓宇，唯一無受大火波及的宏志閣，亦因逾75%業主已交售業權意向書，被納入長遠安置方案。



房協今日（30日）表示，在粉嶺「樂嶺都匯」及觀塘安達臣道項目，合共提供近900個資助出售房屋單位，近日亦增加較大單位的戶型，讓業主有更多選擇。房協主席凌嘉勤稱，如果希望在「特設銷售計劃」成為第一批優先選樓的業主，應把握機會在今日簽署及交回「接受收購建議信件」。



4月27日，有宏昌閣和宏道閣居民獲安排上樓執拾。（資料圖片／鄭子峰攝）

房協在社交平台表示，過去大半年一直為宏福苑居民提供臨時居所及支援，同時支持政府「特設銷售計劃」，在粉嶺「樂嶺都匯」及觀塘安達臣道項目，合共提供近900個資助出售房屋單位，供業主選購。近日房協因應宏福苑業主需要，與政府協調後增加較大單位的戶型，讓業主有更多選擇。

今日是宏福苑業主交回「接受收購建議信件」，以獲優先選樓資格最後一天，房協主席凌嘉勤稱，如果希望在「特設銷售計劃」成為第一批優先選樓的業主，應把握機會在今日簽署及交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權的意向。

至於7月1日至8月31日交回「接受收購建議信件」的宏福苑業主，將會被安排第二批揀樓。根據政府安排，同一批次申請者將按電腦攪珠結果決定揀樓次序，預計於9月開始攪珠及揀樓。