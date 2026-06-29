宏福苑特設銷售計劃｜房協大單位數目增近一倍　何永賢：把握機會

政府早前公布，將宏福苑大火中未被波及的宏志閣納入業權收購當中，特設銷售計劃額外增加496個預留單位。房屋局局長何永賢今日（29日）表示，至少其中208個為大單位，分別涉及房協粉嶺百和路及安達臣道石礦場項目，增幅接近一倍。她又指，明日（30日）或之前簽署及交回「接受收購建議信件」的業主可獲第一批優先選樓資格，呼籲業主「把握機會」。



至今日上午，整個宏福苑約82.4%、即1,635戶已簽署並交回「接受收購建議信件」，宏志閣則有83%、即206戶已交回。（何永賢 Facebook）

宏福苑特設銷售計劃中，房協粉嶺百和路及安達臣道石礦場項目分別增加97個及111個大單位。（何永賢 Facebook）

何永賢：宏福苑82.4%接受收購建議 宏志閣達83%

何永賢在Facebook專頁以「接受收購建議突破八成！首批揀樓資格明天截止 把握機會」為題發帖，指宏福苑業權收購工作進度良好，至今日上午，整個宏福苑約82.4%、即1,635戶已簽署並交回「接受收購建議信件」，最新納入長遠方案的宏志閣則有83%、即206戶已交回，她形容「反應相當踴躍」。

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房協粉嶺百和路及觀塘安達臣道石礦場項目共增496個預留單位

因應宏志閣正式納入長遠方案，「特設銷售計劃」額外增加496個預留單位，但政府未公布各戶型的數字。經調整後，房協粉嶺百和路項目（樂嶺都匯）463平方呎至497平方呎的大單位，由100個增加至197個，增幅達97%；觀塘安達臣道石礦場項目483平方呎至515平方呎大單位，亦由112個增加至223個，增幅達99%，何永賢相信可為有興趣參加「特設銷售計劃」的業主提供更多選擇。

房協粉嶺百和路項目——樂嶺都匯。（房協圖片）

何永賢又說，當局預計將於9月開始攪珠及揀樓，明日（30日）或之前簽署及交回「接受收購建議信件」的業主可獲第一批優先選樓資格；7月1日至8月31日交回「接受收購建議信件」的宏福苑業主則會是第二批揀樓，她呼籲業主「把握機會」。