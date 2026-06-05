蔡一鳳向趙薇前夫黃有龍等追款案　蔡下周作供　辯方指黃仍在法國

名媛蔡一鳳指趙薇前夫黃有龍和一名新加坡籍商人欠款，蔡稱她曾為兩人作擔保人，指黃等人欠她上億元佣金，蔡於2019年入稟高等法院向二人追討。案件今（5日）在高等法院開審。庭上透露，兩名被告在蔡擔保下，借得6000萬澳元，被告爭議合約事宜，蔡一鳳將於下周出庭作供。



辯方今早提到黃有龍目前身處法國，惟他有心臟問題，無法乘坐3小時以上的航班，申請以視像遙距作供，法官考慮相關醫療記錄後拒絕其申請。



原告蔡一鳳由大律師林瀚基代表，被告人Chow Hai Yen及黃有龍，由大律師鄧建文代表。

原告蔡一鳳(右)向趙薇前夫黃有龍等人追討欠款。(陳曉欣攝)

趙薇證實已與黃有龍離婚多年。（微博圖片）

蔡聲稱曾作擔保人

庭上透露，本案涉及澳洲皇冠集團賭場及太陽城集團的博彩產業鏈，有投資者在蔡擔保下，被告獲借款6000萬澳元，被告未支付佣金予蔡。被告指 2016年「三方對數」時，只討論如何「砌數」，太陽城集團主席周焯華曾着黃「砌夠」2.2億給皇冠。被告亦指，有通訊記錄顯示，蔡自稱只是代表他人行事，爭議佣金誰屬。

案件編號：HCA 474/2019