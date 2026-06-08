蔡一鳳向黃有龍追億元　蔡稱代親戚討債　提洗米華入獄有人怕到庭

亞視前執行董事盛品儒妻子蔡一鳳，向影星趙薇前夫黃有龍追討逾億元債款及佣金案，蔡今(8日)在高等法院作供。庭上透露，黃於2016年在澳洲賭場輸掉4000萬澳元(約2.212億港元)，蔡聲稱曾為黃作擔保，又提及黃亦拖欠澳門太陽城賭場中介費和蔡的佣金等，指至今連利息已滾至逾億元。



蔡一鳳作供時提到，她的母親及一名叫「南哥」的親戚曾向黃放債，又稱她才是幕後老問。惟其說法遭辯方質疑，問蔡為何不傳召「南哥」作供以證其說法。蔡提到因「華哥」(即綽號「洗米華」的周焯華)，現要坐18年監，「南哥」等人好驚到法庭這些地方，故「南哥」同意她用訊息作證代為追討。



原告蔡一鳳，由大律師林瀚基代表；被告Chow Hai Yen及黃有龍，由大律師鄧建文代表。

蔡一鳳既稱她代其母及一名叫「南哥」的親戚曾向黃有龍討債，但又稱她才是幕後的老闆。(陳曉欣攝)

黃有龍(右)是影星趙薇(左)的前夫，庭上透露黃在2016年曾在澳洲的賭場輸掉4千萬澳元，即約逾2.2億港元。（資料圖片）

指黃在澳洲賭場輸掉4千萬澳元

蔡一鳳供稱，她在廈門大學財政金融系畢業，再在中國和英國合辦的課程取得會計牌照，她從事珠寶生意。她指黃有龍早年在澳洲皇冠賭場輸了4000萬澳元，皇冠認為風險很大，因此不再借給黃。蔡後來提早與黃對數，並說服皇冠「bear多2000萬」給黃。

辯方質疑蔡想把債務說成與太陽城無關

辯方指蔡想盡量把債務說成是一名叫「南哥」的人和蔡母借出，與太陽城無關，又認為蔡的說法不合理。蔡否認並稱：「我係專業嘅，做咗十幾廿年賭場。」蔡又指，「南哥」和蔡母都是太陽城的下線。

蔡稱曾為黃處理三角債對數

蔡續指，她在2016年初和黃有龍及太陽城三方對數時，黃有龍同意付3.339億港元予皇冠，太陽城則須付2.2億港元給皇冠，三方想將「三角債」變成簡單的對數：一條是黃有龍對太陽城，另一條數是蔡對太陽城。

辯方質疑未有記下黃的還款日期難計利息

辯方指，若對數時黃仍欠蔡利息，蔡理應會即時提出，蔡稱當時沒討論她應得的1.58億利息。辯方又質疑，若黃欠債未還，應有記錄黃的還款日子，才能計算利息。蔡稱，她不知道黃何時能夠還錢，故一直未計利息。但黃現拖數幾年，如她不計利息，會做壞行規：「啲賭場同疊碼仔鬧死我添。」

蔡指其母曾在太陽城投資2千萬用以放款

蔡稱，她母親和她的親戚「南哥」，都是博彩中介太陽城的投資者（又稱擔保人或下線），可以帶客人入賭場，從而賺取碼仔的利潤（疊碼仔）。蔡母起初在太陽城投資了2000萬港元保證金，用以放款。

蔡笑稱她才是真正的幕後老闆

辯方指，蔡並非投資者，其母才是。蔡笑稱她才是真正的幕後老闆，蔡又否認無權成為債務人，強調她和黃有龍達成債務，其母有份擔保。

辯方指南哥曾稱不知蔡母是擔保人

辯方續指，「南哥」的證人供詞顯示，他不知道蔡母是擔保人，惟蔡母供詞卻指她與「南哥」有就放款條款作溝通，並共用一個帳戶。蔡稱，她不能代母親回答。

蔡一鳳作供時，提及周焯華曾經營的太陽城賭場，並稱其母曾投資2千萬元在該賭場放款。（資料圖片 / 符祥定攝）

蔡一鳳作供時突提到「華哥」，即綽號「洗米華」的周焯華，在澳門被判囚18年，令她的親戚「南哥」怕去一些地方。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

蔡稱廳主好驚來這些地方

辯方又質疑，蔡聲稱幫「南哥」追債，為何不傳召他本人作供？蔡稱「華哥」，即綽號「洗米華」的太陽城集團主席周焯華「入咗去坐18年」，太陽城廳主四散，指有些廳主：「好驚喺呢啲地方出現。」她指南哥同意她用相關訊息作證據。

法官質疑南哥有何害怕

法官即追問說，現在「華哥」已鋃鐺入獄，謂：「南哥應該無嘢驚？」蔡稱澳門司法機關仍在追查廳主和疊碼仔，蔡說：「呢啲地方佢真係唔嚟得。」法官笑言，劉鑾雄案例有提到要避開澳門（司法調查），香港是最安全的地方。蔡稱相信「南哥」有心理壓力，又笑說：「好似黃生（黃有龍）嚟唔到都有佢心理壓力嘅。」她又否認因擔心「南哥」的證供對她不利而沒傳召「南哥」。

蔡自稱債務人 辯方對此存疑

庭上透露，原告案情指，蔡作為債務人向黃放貸，交替案情則提及「南哥」和蔡母是債務人，蔡代二人放貸。辯方現要求蔡澄清誰是債務人，並指「南哥」曾表示不告黃有龍。但蔡卻稱，她現代表母親和「南哥」追債，強調其母是債務人之一，又說：「我係唔會放棄債務㗎。」

案件編號：HCA 474/2019