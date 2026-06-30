主婦涉向鄰居冷氣機槽扔糞　辯方稱無檢驗不能確定是糞　7.15裁決

居於筲箕灣私樓的家庭主婦，涉向鄰居的冷氣槽扔糞便等污物，並破壞鄰居安裝的閉路電視，被控刑事毀壞等兩罪。她否認指控受審。控方今（30日）傳召受影響的林姓居民作供，她稱雖然未有觸碰污物，但從顏色及氣味，認為是糞便。鄰居又稱，已不下十次要用水槍清理，為求緝兇，她在取得業主立案法團同意下，安裝了閉路電視。辯方在中段陳詞時質疑，無人檢取過污物化驗，認為不能確定是糞便，又指閉路電視只拍到被告單位有手伸出，不能確定是被告。



控方舉證完畢，暫委裁判官何子俊裁定表證成立，被告不自辯亦不傳召證人，案件押後至7月15日裁決。



女被告孫兆芳（59歲，家庭主婦）被控1項刑事毀壞罪。控罪指，她於2025年5月31日，在筲箕灣道某大廈走廊，無合法辯解而損壞屬於冼姓女子的一個閉路電視攝像頭。

孫另被控1項將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品，在未獲擁有人及佔用人同意下拋擲或放置私人財產罪，指她於2025年6月6日至7月13日之間，將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品，抛擲或放置在筲箕灣道某大廈單位的冷氣機上。

女被告孫兆芳否認向鄰居的冷氣槽扔髒物

疑有人掉下糞便安裝閉路電視緝真兇

女鄰居林施崎出庭作供，她稱在2025年5月31日，她家樓上疑有人把糞便及尿液掉到冷氣機頂，故她在諮詢大廈法團後，同日下午在大廈走廊的窗邊，安裝了閉路電視，嘗試找出元凶。

憑氣味顏色判斷是糞便

林表示，她和母親曾前後10次用水槍清理污物。她本身任職護士，她憑污物的顏色和氣味來看，能判斷該些物品為糞便。控方向林展示涉案的閉路電視，她確認該證物由她和男友購入，她未有參與安裝，但有就安裝的位置提供意見。

未有觸碰髒物僅用水槍清理

林在辯方盤問下，承認沒有用手碰過髒物，僅曾用水槍清洗冷氣機槽，如果情況許可，她亦會用水槍幫鄰居處理。她同時確認，家中客廳的窗戶被櫃子封閉。惟林強調，安裝閉路電視有獲業主立案法團的同意。林亦同意，她曾兩度到被告門外敲門，但不記得被告是否曾表示要報警。

辯方指沒有人看到被告把鏡頭推落街

辯方中段陳詞指，沒有人看到被告把涉案鏡頭推到街上，鏡頭的安裝位置亦未能確定，閉路片段則僅可以見到被告曾出現，或許是有其他人開窗時把鏡頭推跌。辯方亦質疑，涉案鏡頭若曾從15樓掉落地下，不可能是完整的狀態。

指控方證人或對被告有偏見

就擲物一罪，辯方認為，兩位證人均只能見到有手從被告的單位伸出，但未能確認擲物人士的身份。此外，證人曾表示聞到窗外有味，惟林則確認該窗戶已被封，加上雙方曾就此爭執，故此質疑控方證人對被告有偏見，可能會撒謊誣衊被告，且從未有人檢取污物作檢驗，故控方未能證明相關物品為糞便。

案件編號：ESCC2039/2025