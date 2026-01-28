涉向鄰居單位扔糞便和破壞閉路電視　家庭主婦被控刑毀等罪

早前有電視台播出節目，指一名居於筲箕灣的59歲家庭主婦，疑因與鄰居有爭拗，涉向其單位扔糞便等污物，又破壞鄰居安裝的閉路電視，被控刑事毁壞等共2罪。案件今（28日）在東區裁判法院再訊，控方表示可以聽取被告答辯，惟辯方申請押後案件至3月11日答辯，以與控方商討控罪，獲主任裁判官張志偉批准。被告准繼續以2000元保釋，其他保釋條件包括不得接觸控方證人。



被告孫兆芳（59歲，報稱家庭主婦），被控1項刑事毁壞罪。控罪指，她於2025年5月31日，在香港香港島筲箕灣筲箕灣道某大廈走廊，無合法辯解而損壞屬於冼姓女子的一個閉路電視攝像鏡頭，意圖撌壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

被告孫兆芳。

孫另被控1項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置私人財產」罪，指她於2025年6月6日至7月13日之間，在香港無合法權限或解釋，將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品，在未獲擁有人及佔用人的同意下，抛擲或放置在私入財產，即香港島筲箕灣筲箕灣道某大廈單位的冷氣機上。

案件編號：ESCC2039/2025

