婦人認向鄰居單位扔糞便　否認破壞閉路電視　5.7就刑毀罪受審

居於筲箕灣私人大廈的59歲中年婦，涉在去年5月至7月間，破壞鄰居的閉路電視，又向其鄰居的冷氣槽扔糞便等污物，被控刑事毁壞等共2罪。中年婦今（11日）在東區裁判法院承認1項將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置私人財產罪，否認刑事毀壞罪。主任裁判官張志偉押後至5月7日，就刑事毀壞罪排期審訊。被告准繼續保釋，條件包括不得接觸控方證人及不得離港。



被告孫兆芳（59歲，家庭主婦）被控1項刑事毁壞罪。控罪指，她於2025年5月31日，在香港香港島筲箕灣筲箕灣道某大廈走廊無合法辯解而損壞屬於冼姓女子的一個閉路電視攝像頭，意圖撌壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

被告孫兆芳今承認1項將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置私人財產罪，否認刑事毀壞罪。(資料圖片)

孫另被控1項將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置私人財產罪，指她於2025年6月6日至7月13日之間，首尾兩日包括在內，在香港，無合法權限或解釋，將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，抛擲或放置在私入財產，即香港島筲箕灣筲箕灣道某大廈單位的冷氣機上。

由於本案兩罪案情重疊，故控辯雙方同意審訊時再處理本案案情。張官強調，因今天尚未讀出案情，故被告未被裁定該罪罪成。

案件編號：ESCC2039/2025