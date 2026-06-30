控煙酒辦巡中環一間雪茄店　發4告票涉非法吸食雪茄　共罰$1.2萬

雪茄店的試用房間，在豁免下，可以試食雪茄，然而最近有傳媒發現不少雪茄店讓顧客在試用房間，邊食雪茄邊飲酒，如「走灰色地帶」。為打擊禁煙區違法吸食雪茄，衞生署控煙酒辦今（30日）指，昨（29日）派員到中環一間雪茄零售店突擊巡查，共發出四張定額罰款通知書，控煙酒辦會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的雪茄零售店經營者提出檢控。



衞生署控煙酒辦人員。（資料圖片／黃寶瑩攝）

控煙酒辦行動代號「木削」，人員包括便裝人員，到中環一間雪茄零售店巡查和執法，向在處所內非法吸食雪茄的人士發出四張定額罰款通知書。

控煙酒辦指，《吸煙（公眾衞生）條例》禁止任何人於法定禁煙區（包括店鋪的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款3,000元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止吸煙行為；如違例者不合作，法定禁煙區的管理人可要求警方協助。

另外，如有出售任何吸煙產品（包括雪茄），不論是在雪茄零售店或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款五萬元。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。

2025年至今巡查逾百次

控煙酒辦主任林民聰說，衞生署在2025年1月至今，就雪茄售賣店內的違例吸煙情況共進行超過100次巡查，並就這些處所內的違例吸煙行為發出13張定額罰款通知書。衞生署會繼續密切監察及持續嚴厲執法，打擊在禁煙區吸煙行為，以及違法銷售和推廣吸煙產品。

他忠告市民，吸食雪茄與吸食其他吸煙產品同樣嚴重危害健康，並呼籲吸煙人士為自己及家人和朋友的健康着想，盡快戒煙。衞生署今年與香港大學護理學院合作推出AI戒煙輔導服務先導計劃——「智聊戒」，由AI即時提供精準和適切的戒煙資訊，並根據使用者的吸煙史和戒煙偏好，給予個人化戒煙輔導，還能為使用者提供情緒支援。