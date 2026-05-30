世界無煙日前夕　控煙酒辦觀塘巡查雪茄店　發3張定額罰款通知書

衞生署表示，為了打擊有人在禁煙區違法吸食雪茄，控煙酒辦公室今日（30日）派員到觀塘進行突擊巡查，行動代號「木削」，控煙酒辦人員包括便裝人員到觀塘一間雪茄零售店巡查和執法，向在處所內非法吸食雪茄的人士發出3張定額罰款通知書。調查仍在進行，控煙酒辦會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的雪茄零售店經營者提出檢控。



控煙酒辦人員包括便裝人員到觀塘一間雪茄零售店巡查和執法。（衞生署控煙酒辦公室提供）

《吸煙（公眾衞生）條例》（《條例》）禁止任何人於法定禁煙區（包括店鋪的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款3,000元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，法定禁煙區的管理人可要求警方協助。

另外，如有出售任何吸煙產品（包括雪茄），不論是在雪茄零售店或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。

控煙酒辦人員檢檢獲雪茄等證物。（衞生署控煙酒辦公室提供）

控煙酒辦主任林民聰醫生表示，衞生署在2025年1月至今，就雪茄售賣店內的違例吸煙情況共進行了超過42次巡查，並就這些處所內的違例吸煙行為發出8張定額罰款通知書。衞生署會繼續密切監察及持續嚴厲執法，打擊在禁煙區吸煙行為，以及違法銷售和推廣吸煙產品。

林忠告市民，吸食雪茄與吸食其他吸煙產品同樣嚴重危害健康，並呼籲吸煙人士為自己及家人和朋友的健康着想，盡快戒煙。為響應世界衞生組織定於每年5月31日的「世界無煙日」，衞生署正推出「六月．戒煙月」的活動，全港超過300間社區藥房、戒煙診所、地區康健中心／地區康健站，以及衞生署診所正免費派發一星期戒煙藥物試用裝，另指定中醫診所於全港200多個地點正免費派發中醫戒煙耳穴貼，以協助有意欲戒煙人士紓緩退癮徵狀。衞生署今年與香港大學護理學院合作推出AI戒煙輔導服務先導計劃——「智聊戒」，由AI即時提供精準和適切的戒煙資訊，並根據使用者的吸煙史和戒煙偏好，給予個人化戒煙輔導，還能為使用者提供情緒支援。

衞生署亦設有綜合戒煙熱線「1833 183」，解答有關戒煙的查詢、提供專業輔導和轉介服務。市民如欲了解更多戒煙及相關支援工具和服務的資訊，可瀏覽戒煙專題網頁（www.livetobaccofree.hk）。市民亦可下載「戒煙達人」應用程式，以跟進戒煙進度和取得對抗煙癮的貼士，維持無煙生活。