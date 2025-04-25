控煙十招｜料2027年實施完稅煙識別標籤制度　暫不應用於雪茄等

政府提出「控煙十招」措施，相關修訂條例草案今日（25日）刊憲。政府表示，打擊私煙將放在十招中最優先的位置，並將落實完稅煙識別標籤制度，所有煙支的零售封包均須附貼有效完稅標籤。政府預計今年第三季推出先導計劃，目標2027年第二季全面實施，不過現階段僅應用於煙支，暫不應用於雪茄等其他煙草。



4月24日，警方及海關偵破兩宗案件，分別於一艘漁船及一輛貨車上，檢獲共約1960萬支懷疑私煙，估計市值約8,800萬元。（警方提供）

完稅煙識別標籤制度 料今年第三季推先導計劃

政府表示，打擊私煙將放在十招中最優先的位置，並將落實完稅煙識別標籤制度。入口商或本地生產商需確保在市場上出售的所有煙支的零售封包，均附貼有效完稅標籤，讓海關人員執法時可利用科技識別完稅煙真偽，並可追蹤其溯源。

政府預計今年第三季推出先導計劃，最快2026年第四季推出第一階段，允許不論有否附貼標籤均可在市場上出售；目標2027年第二季所有出售香煙均需貼上標簽。違者最高被處罰款200萬元及監禁7年。政府指，現階段僅應用於煙支，暫不應用於雪茄等其他煙草。

海關助理關長（情報及調查）黃浩然表示，措施參考約40個國家，正與部分本地生產商商討做法，料於先導計劃中在零售封包貼上標簽，惟未確定會印於封包內抑或封包外。

海關過去多次檢獲未完稅的「白牌煙」。（資料圖片/林振華攝）

實施全煙害警示包裝的規定

另外，當局將規定傳統吸煙產品包裝須統一設計，限制或禁止在包裝上展示除以指定顏色和字體顯示的品牌和產品名稱以外的標誌、顏色、品牌圖像或促銷信息，減少包裝的宣傳效果，料在2027年第二季與完稅標籤制度同步實施。

即日起提高未完稅煙草罰則

此外，政府即日起規定、售價低於煙草稅的煙須證明已課稅；同時提高未完稅煙草所涉罪行的罰則，由現時罰款100萬元及監禁2年，倍增至罰款200萬元及監禁7年。

政府又指，相關罪行將被列入《有組織及嚴重罪行條例》附表，容許海關凍結罪犯有關的資產；《應課稅品條例》下有代價地就未有向海關作出申報罪行不予檢椌的罰則，亦會由現時2000元增至5000元。