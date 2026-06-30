性罪行改革｜團體指條文留缺口　被告或以誤會當事人同意作藉口

現行強姦罪及其他未經同意下進行的性罪行下，並沒有就「同意」一詞作出清晰定義，如受害人無明確表達意願或沒有反抗，即假定為「同意」性行為，令性侵者難以入罪，亦令不少受害人對司法程序卻步。



保安局周一（29日）向立法會提交性罪行改革諮詢文件，建議為「同意」一詞制定法律定義。文件列明某人對個別性行為給予「同意」，並不暗示對任何其他性行為給予同意，舉例同意接吻並不暗示同意性交；而「同意」亦可在性行為開始前或進行期間的任何時間撤回。



當局建議在法例列明11項受害人沒有「同意」的情況，涵蓋受害人正在睡眠或不省人事、受酒精或藥物影響等。至於被告「誤會（當事人）同意」性行為的情況，諮詢文件僅稱必須在「考慮所有有關情況後」而予以裁定。關注婦女性暴力協會認為，該條文仍留有缺口，舉例事主因酒醉無法反抗，被告仍可稱「對方無推開自己所以誤信同意」、「對方飲酒時有講有笑所以誤會同意性行為」作為藉口開脫。



法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會2020年11月發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（資料圖片/黃偉倫攝）

擬就「同意」性行為作清晰定義 需涵蓋兩元素

文件提及，在強姦罪及其他未經同意下進行的性罪行， 一項重要元素是受害人不「同意」與被告性交，或不「同意」參與牽涉被告在內的性行為。然而，現行法例無就「同意」一詞作出定義，亦無為「同意」的範圍和撤回訂定條文。

當局建議為「同意」制定法定定義，並需涵蓋兩個元素，包括有行為能力對性行為給予同意，以及自由地和自願地對性行為給予同意，即該人對該性行為給予同意。

同意接吻不等於同意性交 「同意」可在任何時間撤回

當局亦建議就「同意」的範圍和撤回訂定條文，其中對個別性行為給予「同意」，並不暗示對任何其他性行為給予同意。文件舉例，同意接吻並不暗示同意性交；當女方只有在男方戴上避孕套時才同意性交，但男方最終無帶套，並不暗示女方「同意」進行無保護措施的性行為。另一項擬訂條文提及，某人對性行為所給予的同意，可在該性行為開始前或進行期間的任何時間撤回；如同意被撤回後仍進行相關性行為，即屬違法。

列11項受害人無「同意」情況

現行未經同意下進行的性罪行，控方需證明受害人不同意與被告作出性行為，以及證明被告明知受害人不同意性行為等。當局建議在法例列明11項受害人沒有「同意」的情況（見表），至於其他情況，法庭可按個別案情裁定受害人沒有同意該性行為。

組織稱條文留有缺口 被告仍可以「誤會同意」作藉口開脫

對於「處理真確（但錯誤）相信對方同意」的改革方案，文件僅稱必須在「考慮所有有關情況後」而予以裁定。 關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧認為，該條文仍留有缺口，容許被告繼續以「誤信同意」作為藉口開脫。她舉例，事主因酒醉無法反抗，但按現行文件，被告仍可稱「對方無推開自己所以誤信同意」、「對方飲酒時有講有笑所以誤會同意性行為」作為藉口。

協會指出，多個海外地區法改會及研究均批評該條文空泛，如考慮「所有有關情況」，即有機會考慮到被告未必理解「無反抗不代表同意」、被告單方面以為受害人對自己有好感等主觀因素，所以得出「被告的誤會是合理」的結論，不足以改變現時法庭不時將受害人「無反抗、僵硬、屈服」等創傷反應理解為引起被告誤會的情況，未達立法原意。協會建議參考加拿大做法，就被告提出「誤信同意』」辯解設限制條文。

對於「處理真確（但錯誤）相信對方同意」的改革方案，文件僅稱法例必須在「考慮所有有關情況後」而予以裁定。 關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧認為，該條文仍留有缺口，容許被告繼續以「誤信同意」作為藉口開脫。（資料圖片／周令知攝）

組織促以「插入式性侵犯」取代「強姦」

諮詢文件長達110頁，另亦提出保留「強姦」罪行一詞，但擴闊為法改會所建議的「插入式性侵犯」的範圍，至包括以陽具或非以陽具作出插入陰道、肛門或尿道，及以陽具插入口腔的未經同意性行為；而除了女性，男性也能成為受害人，而女性亦可以主犯的身份被裁定犯強姦罪。（見另稿）

關注婦女性暴力協會認為，採用「插入式性侵犯」字眼，更能緩減「強姦」字義上於理解性侵行為所存的限制。協會解釋，「強」容易令人理解為涉肢體反抗、武力成份，以往有受害人求助時，因性行為不涉反抗，最初未有意識被強姦。

協會又稱，「姦」容易被理解為僅涉及女性或以陽具作出的性侵行為，新涵蓋的受害者或難第一時間扣連自身經歷，擔心受害人或誤以為其經歷不獲法例涵蓋，削弱求助及報案的意欲，協會促請當局採用更精準字眼能，助大眾理解修例的本質。

組織指文件未處理「持續性侵犯兒童」檢控漏洞

協會亦留意到，當局諮詢文件未有提出處理現時「持續性侵犯兒童」的檢控漏洞。本港現時缺乏「持續性侵犯兒童」獨立罪行，童年持續性侵受害人報案後，法律制度只能於重複多次甚至過百次的性侵事件中，抽取幾次獨立事件作檢控，無法準確反映其長期性剝削關係的嚴重性。

協會稱，此類持續性侵受害人實際處境均不為現行制度理解。結果出現性侵事件重複性愈高，受害人愈難逐次講出每次性侵獨特之處，而導致檢控愈為困難。