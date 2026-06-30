監警會｜警方首5個月接獲799宗須匯報投訴　有45項性質嚴重指控

獨立監察警方處理投訴委員會今日（30日）舉行公開會議，根據投訴警察課數字，今年首五個月共接獲799宗須匯報投訴，較去年同期下跌7%。當中有45項性質嚴重的投訴指控，較去年同期上升10%，除了一項為「濫用職權」，其他44項均涉及「毆打」。



獨立監察警方處理投訴委員會今日（30日）舉行公開會議。（直播截圖）

在799宗須匯報投訴中，最多為「疏忽職守」，佔599項，比去年同期少5項；及「行為不當／態度欠佳／粗言穢語」則有374項，按年少20%。此兩個類別的投訴指控佔總指控數字的96％。

今年首五個月亦接獲45項性質嚴重的投訴指控，較去年同期41項上升10%。當中有44項為「毆打」，一項為「濫用職權」。

2024至2026年1-5月「須匯報投訴」指控分類。（會議直播截圖）

另外，多名監警會委員均關注警方哪種情況下，會進入啟德體育園主場館內執法。警方代表回應，主場館內若有突發情況，一般會先由保安處理，但警方與場館有即時聯絡機制，若有需要會立即進入場館內。警方代表又稱，警方會衡量節目的風險，演唱會等節目未必會入場，但球賽等則會有即時應變小隊候命。

警方牛頭角分區指揮官胡志恆分享了警方管理啟德體育園人群的措施。（會議直播截圖）

警方牛頭角分區指揮官胡志恆亦分享了警方管理啟德體育園人群的措施。他指，體育園至今已舉辦了超過120個大型活動，警方也有從中吸收經驗。例如歌手林俊傑去年5月開演唱會時，有大批內地觀眾經皇崗口岸（落馬洲）過關，至凌晨3時仍有大批人士等候過關；警方隨即增加啟德體育園旅遊巴上落客區的最高承載量，由40輛增加至超過110輛旅遊巴，以疏導人潮。