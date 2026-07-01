授勳2026｜城巴車長獲社區服務獎狀　公路上遭鐵通捅胸口臨危剎車

去年9月，青朗公路發生一宗驚險意外。一輛載滿乘客的城巴967線巴士，沿大欖隧道駛往元朗方向，甫出隧道離開轉車站、至近港鐵錦上路站附近時，突有一支長約兩米的鐵通由車頭飛入車廂，插穿巴士擋風玻璃後，直捅向當時65歲的車長羅志剛胸口。



羅志剛一邊向乘客求助、一邊停下巴士；其後消防趕至協助移除鐵通。羅志剛僅胸口疼痛，避過一劫，由救護車送到博愛醫院治理，其後再轉送屯門醫院救治。有乘客讚揚羅志剛冷靜，憶述他高叫「有冇人可以幫下我？」及剎車，避免釀成更嚴重事故。城巴指涉事金屬枝疑被途經車輛輾起，對於羅志剛危急關頭展現敬業精神，確保所有乘客安全，公司深表敬佩。



政府今日（7月1日）公布2026年授勳及委任太平紳士名單，羅志剛因在意外中保持冷靜及其保障乘客安全的敬業精神，獲頒行政長官社區服務獎狀。他在獲悉授勳後表示，當時情況十分危急，但他心中只有一個念頭，就是無論如何都要保障全車乘客的安全，將巴士停在安全的位置。能夠獲頒獎狀，他感到非常榮幸，但最開心的，始終是能夠重返最愛的967號線。每次見到熟悉的乘客上車跟自己打招呼，他們的一句問候和鼓勵，就是他每天繼續為大眾服務的最大動力。



鐵通飛插入城巴車廂，直捅城巴車長羅志剛胸口。（乘客羅先生提供）

意外後，城巴967線巴士擋風玻璃留下一個洞。（資料圖片／王譯揚攝）

涉事鐵通高如成年男子，事後由警員檢走調查。（資料圖片／左朗星攝）

鐵通插着羅志剛左胸口肋骨位置 仍然清醒冷靜慢慢停車

有當日車上乘客向《香港01》憶述情況，指巴士當時時速約80公里，坐在後排的他突然聽到「好大聲『嘭』一聲」。隨後車長羅志剛高叫「有無人可以幫下我？」該乘客驚見車長被鐵通插着左胸口肋骨位置。幸車長仍然清醒，該乘客於是着其慢慢停車，並幫對方打電話報警。

該乘客指當時眼前場面恐怖，雖然不覺車長有流血，但「估計佢（鐵通）係插入咗去入面，所以我都好緊張」。他又指當時巴士「滿晒」乘客，幸好車長仍然清醒，亦算冷靜，才避免了更大的事故。

閉路電視拍攝到事發前超過一小時，涉事鐵通已從一輛重型貨車後方掉在路面上。經調查後，警方以涉嫌「駕駛危險車輛」拘捕一名43歲的重型貨車司機。

羅志剛因在意外中保持冷靜及其保障乘客安全的敬業精神，獲頒行政長官社區服務獎狀。（城巴提供）

羅志剛今年3月康復 再加967號線 人情味與鼓勵成驅動力

在醫療團隊照料及家人的陪伴下，羅志剛於今年3月康復，並重返工作崗位。他表示，從未想過放棄駕駛工作，更在康復後重返他最熟悉的967號線。他表示，在重返駕駛崗位的首天，感受特別深，「好多熟悉面孔都向我送上親切問候，『車長，你終於返嚟喇，身體好返未呀！』這份濃厚的人情味與鼓勵，就是我每天繼續為大眾服務的最大動力。」

獲「行政長官社區服務獎狀」 讚「保持冷靜及敬業精神，保障乘客安全」

羅志剛名字今日出現在政府授勳名單的「行政長官社區服務獎狀」上，是83名獲獎者之一，政府讚許他「駕駛巴士時遭鐵柱刺穿胸口，仍保持冷靜及敬業精神，保障乘客安全，殊堪嘉許，特頒獎狀，以示嘉勉。」

羅志剛在獲悉得獎後表示，當時情況十分危急，但他心中只有一個念頭，就是無論如何都要保障全車乘客的安全，將巴士停在安全的位置。能夠獲頒獎狀，他感到非常榮幸，但最開心的，始終是能夠重返最愛的967號線，「每次見到熟悉的乘客上車跟我打招呼，他們的一句問候和鼓勵，就是我每天繼續為大眾服務的最大動力。」

羅志剛對能獲頒獎狀感到非常榮幸，但最開心的，始終是能夠重返最愛的967號線。（城巴提供）

羅志剛對能獲頒獎狀感到非常榮幸，但最開心的，始終是能夠重返最愛的967號線。（城巴提供）

城巴：全體同事對羅車長獲此殊榮感到無比光榮

城巴亦表示，全體同事對羅車長獲此殊榮感到無比光榮，並對其敬業樂業的精神，以及在事發後堅持重返崗位繼續服務市民，深感驕傲。