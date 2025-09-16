鐵通插城巴｜隧道熱線求救無人聽　田北辰：人命攸關不能價低者得

青朗公路昨天（15日）發生鐵通插城巴再直捅車長的驚險意外，有司機在事發前約40分鐘已在公路上發現鐵通，欲通知附近的大欖隧道管理公司，但致電5次都無人接聽。



實政圓桌立法會議員田北辰今日（16日）表示熱線在緊急事件上起關鍵作用，「分分鐘人命攸關。打熱線搵喺隧道入邊嘅工作人員快過警察」，絕對不能接受如此重要的熱線無人聽，認為政府招標安全與緊急狀況支援是不能妥協，「唔可以因為價錢低就用」，一定要在合約寫得清清楚楚。



鐵通飛插入城巴車頭擋風玻璃，直捅巴士車長胸口，幸有驚無險。（乘客羅先生提供）

青朗公路鐵通插城巴 擊穿大銀幕直捅胸口

意外發生在昨午約5時46分，一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向時，突有一支長約2米的鐵通懷疑被其他途經車輛輾起，插穿巴士「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（65歲）男車長胸口，車長急忙向乘客求助，並安全停車，有驚無險。車長其後由消防救出，感胸口痛，由救護員送到博愛醫院治理，其後再轉送屯門醫院救治。

消息指，在案發前個多小時，約下午4時38分，有閉路電視拍得該支鐵通從一輛重型貨車跌至路面，曾擊中一輛私家車。至案發時間，羅車長目擊鐵通被一輛駛過車輛輾起，繼而擊中其巴士。

一輛城巴駛出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。意外後巴士擋風玻璃留下一個洞。涉事鐵通高如成年男子，事後由警員檢走調查。（左朗星攝）

隧道熱線打5次無人聽 大欖隧道：轉駁機制失靈已修復

讀者余先生向《香港01》透露，事發前約40分鐘駕車駛經案發現場附近位置，已見到中慢線地面有一支形狀、大小和顏色相若的鐵通，惟最少5次致電大欖隧道管理公司的24小時熱線不果。

余先生的通話紀錄顯示，他曾多次致電管理大欖隧道的三號幹線（郊野公園段）有限公司，在網頁列出的24小時熱線。（余先生提供）

《香港01》就熱線無人接聽一事，向管理大欖隧道的交通基建管理有限公司查詢。今日（16日）獲回覆指，公司定期檢查電話熱線系統，最近一次檢查為2025年9月15日上午（即事發當日上午），系統正常。然而，調查發現由於電話對話錄音裝置的轉駁機制失靈，導致外部來電無法轉駁至隧道人員接聽。經緊急維修，系統已於今日上午8時59分回復正常。為確保熱線電話服務運作正常，公司已安排加強例行檢查。

一輛城巴沿青朗公路往元朗方向行駛，出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。意外後巴士擋風玻璃留下一個洞。（王譯揚攝）

運輸署嚴肅跟進事件 要求營辦商交報告

運輸署指隧道營辦商調查顯示，早前因電話系統故障而未能接聽來電，並已緊急維修，電話系統已恢復正常。隧道營辦商已承諾加強監察和維修相關設備，對事件深表歉意。

運輸署責成營辦商必須與相關部門妥善做好隧道緊急事故的準備和應變，確保良好管理和維護各隧道系統，以提供安全、可靠和高效的隧道運作。政府會詳細審視營辦商的報告內容並嚴肅跟進。

田北辰（廖雁雄攝）

田北辰：人命攸關不能價低者得

田北辰表示政府收回大欖隧道之後，依慣常程序招標管理公司，而今次中標的公司就是之前一直營運的機構，價錢亦是最有競爭力，「做開之餘又平，判俾佢做無可厚非。」惟他指，今次有目擊者打隧道熱線求救無人聽，「個電話仲要係寫咗喺運輸署網站添。咁究竟有冇人定期去check吓呢條熱線work唔work呢？」

政府招標安全同埋處理緊急狀況嘅支援係不能妥協，唔可以因為價錢低就用，一定要喺合約入邊寫到清清楚楚。 田北辰

他說隧道熱線在緊急事件上絕對起關鍵作用，分分鐘人命攸關，「肯定係打熱線搵喺隧道入邊嘅工作人員快過警察」，形容這個重要電話必須要保持24小時都有人聽。

大大話話都成15個鐘先執返正，我覺得一個聽落簡單但有咁重要嘅熱線電話要搞咁耐，絕對不能接受。一年大欖隧道純營運費都講緊2億，一條咁嘅電話熱線簡直係九牛一毛，究竟政府文件入邊有冇相關要求呢？ 田北辰