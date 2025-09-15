鐵通插城巴｜青朗公路擊穿大銀幕直捅胸口　車長呼：有冇人幫下我

青朗公路發生涉及巴士的驚險意外。今午（15日）約5時46分，一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向。甫出隧道離開轉車站、至近港鐵錦上路站對開時，突有一支長約2米的鐵通由車頭飛入車廂，插穿巴士「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（66歲）男車長胸口。



千鈞一髮之際，車長一邊向乘客求助、一邊停低巴士；其後消防趕至協助移除鐵通。車長僅胸口疼痛，避過一劫，由救護車送到博愛醫院治理。有乘客讚揚車長冷靜，憶述他高叫「有冇人可以幫下我？」及停車，避免釀成更嚴重事故。城巴指涉事金屬枝疑被途經車輛輾起，對於車長危急關頭展現敬業精神，確保所有乘客安全，公司深表敬佩。



鐵通飛插入城巴車廂，直捅巴士車長胸口，幸有驚無險。（乘客羅先生提供）

乘客羅先生向《香港01》憶述當時情況，巴士當時車速約時速80公里「唔快㗎」，剛駛過一個龍門架後，坐在後排的他突然聽到「好大聲『嘭』一聲」。隨後司機高叫「有無人可以幫下我？」羅問對方發生何事，並上前查看，驚見司機被鐵通插着左胸口肋骨位置，幸他仍然清醒，羅於是着司機慢慢停車，並幫對方打電話報警。

羅先生表示，見到眼前恐怖場面，雖然不覺司機有流血，但「估計佢（鐵通）係插入咗去入面，所以我都好緊張」。他又指當時巴士「滿晒」乘客，幸好司機仍然清醒，亦算冷靜，才避免了更大的事故。

一輛城巴沿青朗公路往元朗方向行駛，出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。意外後巴士擋風玻璃留下一個洞。（王譯揚攝）

據羅先生提供的照片可見，鐵通半截插入車廂，半截仍懸吊在車外，司機有如被鐵通「釘」在駕駛座，表情痛苦。他獲救後戴上氧氣罩，半躺在擔架床上，由救護員送上救護車。

現場所見，巴士擋風玻璃遺下一個洞，有玻璃碎跌在軚盤及司機位。警員經初步調查後，將鐵通帶上警車檢走調查。

一輛城巴沿青朗公路往元朗方向行駛，出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口，他幸仍清醒，獲救後戴上氧氣罩送院。（乘客羅先生提供）

城巴回覆查詢時指，事發時一名車長在駕駛967號線往天水圍（天恩邨）方向的巴士期間，於青朗公路懷疑遭受外來物件擊中受輕傷。初步調查顯示，一條長約數米的金屬枝，在公路懷疑被其他途經車輛輾起，擊中巴士車頭擋風玻璃及車長駕駛座位。

城巴續指，車長目前正在醫院接受治療，對於有同事於工作期間受傷深表關注，將與有關單位持續跟進事件，確保路面各安全隱患能夠及時移除。同時，對於車長於危急關頭展現敬業精神，將巴士安全停車以確保所有乘客安全，公司深表敬佩。

協助報警的乘客羅先生憶述當時情況。（左朗星攝）