鐵通插城巴｜車長出院報平安　錄音謝妻子各界：一樣會為大眾服務

青朗公路於本周一（15日）發生「鐵通插城巴」的驚險意外，姓羅車長險被插爆擋風玻璃的鐵通捅胸，幸有驚無險，送院後情況穩定。今日車長透過公司報平安，指已經出院，並上載錄音感謝妻子、同事及大眾關心，「我一樣會為大眾服務，好希望快啲見返每日搭我車嘅朋友！」不少網民在城巴facebook專頁留言讚好。城巴表示，管理團隊前往羅車長家中探望，會為他提供適切協助，並持續與當局跟進事件。



9月15日，一輛城巴駛出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。事後由警員檢走調查。（左朗星攝）

羅車長錄音表示：「而家我出咗院喇，好多謝大眾市民對我嘅關心，我都冇咩事喇，你哋放心啦，身體冇咩大礙，出得院，醫生都認可OK，只不過有少少唔可以行得快，最想多謝我太太，佢好關心我，同埋公司啲同事又好關心我，不停咁問候我，我一樣會為大眾服務，好希望快啲見返每日搭我車嘅朋友！」

不少網民在城巴網頁留言指，祝願車長早日康復 ，有人讚他為「英雄」，認為要表揚他；亦有人希望他「休息好再上路加油」、「希望搭B3A都可以坐到羅車長車」。

9月15日，鐵通飛插入城巴車頭擋風玻璃，直捅巴士車長胸口，幸有驚無險。（乘客羅先生提供）

城巴則表示，羅車長在危急關頭展現出高度敬業精神，將巴士安全停車，以確保所有乘客安全，受到社會各界表揚。羅車長在經過醫療團隊悉心照料後，目前已平安出院回家休養。

城巴管理團隊前往羅車長家中探望，轉達社會各界及公司上下的問候關心，衷心祝願他早日康復。公司將為羅車長提供一切適切協助，並持續與有關當局跟進事件，必須確保將所有車長及乘客的安全置於首位。

9月15日，一輛城巴沿青朗公路往元朗方向行駛，出大欖隧道離開轉車站後，突有鐵通飛插入擋風玻璃，直捅巴士車長胸口。意外後巴士擋風玻璃留下一個洞。（王譯揚攝）

意外發生在9月15日約5時46分，一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向時，出大欖隧道離開轉車站後，突有一支長約2米的鐵通懷疑被其他途經車輛輾起，插穿巴士「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（65歲）男車長胸口，車長急忙向乘客求助，安全停車，有驚無險。車長其後由消防救出，感胸口痛，由救護員送到博愛醫院，再轉送屯門醫院。

消息指，在案發前個多小時，約下午4時38分，有閉路電視拍得該支鐵通從一輛重型貨車跌至路面，曾擊中一輛私家車。至案發時間，羅車長目擊鐵通被一輛駛過車輛輾起，繼而擊中其巴士。私家車司機之後亦報警求助，警方晚上以涉嫌駕駛危險車輛將姓曾（43歲）重型貨車司機拘捕。

讀者余先生事後向《香港01》透露，事發前約40分鐘已在公路上發現鐵通，欲通知附近的大欖隧道管理公司，但致電24小時熱線5次都無人接聽。管理公司事後回覆查詢時指，意外發生地點在大欖隧道範圍外，至於熱線無人接聽一事，公司經調查發現電話對話錄音裝置的轉駁機制失靈，導致外部來電無法轉駁至隧道人員接聽，經搶修於前日（16日）早上8時59分回復正常。

運輸署則表示，非常關注有駕駛人士致電隧道營辦商電話但未能接通的事件，已要求營辦商立即作出調查及提交報告。