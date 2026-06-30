大熊貓龍鳳胎快2歲　海洋公園推生日大派對　入園有機會得七人車

為慶祝港產大熊貓龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」兩歲生日，海洋公園今日（6月30日）舉行大熊貓生日大派對。7月4日至8月31日推出多款期間限定美食和夏日主題零售商品，當中不少以大熊貓為設計主題。



海洋公園亦推出「孖住放暑假」優惠門票套票，兩名成年人或兩名3至11歲兒童平日入場七折、非平水八折。海洋公園公布同推出「玩轉夏日大抽獎」，由7月3日至8月31日，訪客入園暢玩可登記參加抽獎，有機會贏取超過1,000份，頭獎為價值37萬元的 MAXUS MIFA 7 PLUS純電家庭七人車。



為慶祝港產大熊貓加加和得得兩歲生日，海洋公園舉行大熊貓生日大派對，園內增添不少大熊貓裝飾。（陳巧恩攝）

為慶祝港產大熊貓加加和得得兩歲生日，海洋公園舉行大熊貓生日大派對，園內增添不少大熊貓裝飾。（陳巧恩攝）

為慶祝港產大熊貓加加和得得兩歲生日，海洋公園舉行大熊貓生日大派對，園內增添不少大熊貓裝飾。（陳巧恩攝）

為慶祝港產大熊貓加加和得得兩歲生日，海洋公園舉行大熊貓生日大派對，園內增添不少大熊貓裝飾。（陳巧恩攝）

為慶祝港產大熊貓加加和得得兩歲生日，海洋公園舉行大熊貓生日大派對，園內增添不少大熊貓裝飾。（陳巧恩攝）

海洋公園下月4日至8月31日推出多款期間限定美食和夏日主題零售商品，當中不少以大熊貓為設計主題。（陳巧恩攝）

熊貓造型的杯子蛋糕售價58元一份，分別有巧克力味和香蕉味。（陳巧恩攝）

6隻大熊貓均在6-8月生日 特意於夏季「大搞」生日派對

海洋公園主席龐建貽在大熊貓生日大派對開幕禮致辭時提到，現時園內的六隻大熊貓，均在夏季生日，即龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」在8月中外，牠們的父母樂樂和盈盈也是8月壽星，安安和可可則是6月之星。因此園方今年特意為他們「大搞」生日派對。

他指加加和得得兩姊弟自出生以來一直受廣大市民和旅客歡迎愛戴，市民對牠們視如己出，相信今年一連串活動可吸引更多人流。

海洋公園公司董事局主席龐建貽在大熊貓生日大派對開幕禮致辭時提到，現時海洋公園的六隻大熊貓均在夏季生日，今年特意為他們「大搞」生日派對。（陳巧恩攝）

圖輯：夏日主題零售商品



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園內兩大打卡位：「大熊貓壽桃山」及「Panda Friends萌友專區」

園內每個角落都盡是大熊貓主題打卡位，其中在海濱樂園廣場，近海洋列車站前空地有五米高「大熊貓壽桃山」。 移步到百草生態徑的「Panda Friends萌友專區」，超過60個Panda Friends造型雕塑穿着各式夏日裝扮，變身超萌生態探險家，與大家一起探索大自然。

在海洋列車乘車站前空地有五米高壽桃山。（陳巧恩攝）

園方表示，「香港賽馬會四川奇珍館」旁邊的「大熊貓生活點滴」展區，可欣賞多段珍貴影片，包括加加和得得兩年來暴風式成長的片段，以及其他四隻大熊貓不同階段的時刻。展覽附近更設有「大熊貓粉絲應援交流區」，讓一眾粉絲於即日起至8月31日期間聚首交流，交換親手製作及珍藏的大熊貓應援物。

白草生態徑有60隻大熊貓雕塑供遊客沉浸式打卡。（陳巧恩攝）

園方表示，位於怡慶坊外的「Panda Friends慶生玩水大本營」設有多款玩水裝置，為訪客送上穿越濕身大水簾，以及體驗瘋狂大水桶瀑布水花傾瀉而下的消暑感覺。訪客亦可在「Panda Friends水彈大作戰」中大玩最愛的水彈。海洋公園慶生小隊亦會在「大熊貓慶生水花狂歡」帶來水花四濺的音樂慶祝派對，透過舞步演繹大熊貓龍鳳胎的最萌姿態。

「盛夏最『熊』生日盛典」會於海濱樂園定時上演，超萌放大版Panda Friends吹氣公仔將聯同多個表演團隊，於8月8日、15日及16日舉行的「萌爆夏日派對」作出歌舞表演。

圖輯：園內增添了不少大熊貓裝飾



大熊貓加加和得得融入蛋撻、菠蘿包和軟雪糕？

多項夏日主題精選零售商品已於今個月16日推出，7月中旬將會推出Panda Friends香港小食主題，把加加和得得兩隻大熊貓融入香港特色包括蛋撻、菠蘿包和軟雪糕。熊貓生日杯子蛋糕以及熊貓曲奇已經率先登場，6月26日至8月31日於熊貓薈和水都餅店全日供應。杯子蛋糕售價58元一份，熊貓曲奇78元一份。

園方公布今年會推出「玩轉夏日大抽獎」，由7月3日至8月31日，訪客入園暢玩可登記參加抽獎，有機會贏取超過1,000份、總值超過815,000元的獎品。頭獎為英之傑香港贊助，價值369,102元的MAXUS MIFA 7 PLUS純電動家庭七人車壹部，每次入園都會有一個中獎機會。

另外由即日起至8月31日，選購「孖住放暑假套票」即可享高達七折優惠。成人及小童平日雙人套票分別為753元及377元；成人及小童所有日期雙人套票分別為861元及430元。

海洋公園由即日起至8月31日，推出「孖住放暑假套票」。（園方網頁截圖）

3間園內餐廳可攜狗隻內進 會員狗狗日由一星期兩日增至五日

購買全年入場證的會員，可於指定日子帶同寵物入園乘坐海洋列車遊覽海濱樂園和高峰樂園。計劃由一星期兩日增至一星期五日。龐建貽為了配合政府推動寵物友善措施，園區內會有三間餐廳容許狗隻入內進食，方便會員和寵物一同遊園。