大熊貓龍鳳胎快2歲 海洋公園推生日大派對 入園有機會得七人車
為慶祝港產大熊貓龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」兩歲生日，海洋公園今日（6月30日）舉行大熊貓生日大派對。7月4日至8月31日推出多款期間限定美食和夏日主題零售商品，當中不少以大熊貓為設計主題。
海洋公園亦推出「孖住放暑假」優惠門票套票，兩名成年人或兩名3至11歲兒童平日入場七折、非平水八折。海洋公園公布同推出「玩轉夏日大抽獎」，由7月3日至8月31日，訪客入園暢玩可登記參加抽獎，有機會贏取超過1,000份，頭獎為價值37萬元的 MAXUS MIFA 7 PLUS純電家庭七人車。
6隻大熊貓均在6-8月生日 特意於夏季「大搞」生日派對
海洋公園主席龐建貽在大熊貓生日大派對開幕禮致辭時提到，現時園內的六隻大熊貓，均在夏季生日，即龍鳳胎家姐「加加」和細佬「得得」在8月中外，牠們的父母樂樂和盈盈也是8月壽星，安安和可可則是6月之星。因此園方今年特意為他們「大搞」生日派對。
他指加加和得得兩姊弟自出生以來一直受廣大市民和旅客歡迎愛戴，市民對牠們視如己出，相信今年一連串活動可吸引更多人流。
圖輯：夏日主題零售商品
園內兩大打卡位：「大熊貓壽桃山」及「Panda Friends萌友專區」
園內每個角落都盡是大熊貓主題打卡位，其中在海濱樂園廣場，近海洋列車站前空地有五米高「大熊貓壽桃山」。 移步到百草生態徑的「Panda Friends萌友專區」，超過60個Panda Friends造型雕塑穿着各式夏日裝扮，變身超萌生態探險家，與大家一起探索大自然。
園方表示，「香港賽馬會四川奇珍館」旁邊的「大熊貓生活點滴」展區，可欣賞多段珍貴影片，包括加加和得得兩年來暴風式成長的片段，以及其他四隻大熊貓不同階段的時刻。展覽附近更設有「大熊貓粉絲應援交流區」，讓一眾粉絲於即日起至8月31日期間聚首交流，交換親手製作及珍藏的大熊貓應援物。
園方表示，位於怡慶坊外的「Panda Friends慶生玩水大本營」設有多款玩水裝置，為訪客送上穿越濕身大水簾，以及體驗瘋狂大水桶瀑布水花傾瀉而下的消暑感覺。訪客亦可在「Panda Friends水彈大作戰」中大玩最愛的水彈。海洋公園慶生小隊亦會在「大熊貓慶生水花狂歡」帶來水花四濺的音樂慶祝派對，透過舞步演繹大熊貓龍鳳胎的最萌姿態。
「盛夏最『熊』生日盛典」會於海濱樂園定時上演，超萌放大版Panda Friends吹氣公仔將聯同多個表演團隊，於8月8日、15日及16日舉行的「萌爆夏日派對」作出歌舞表演。
圖輯：園內增添了不少大熊貓裝飾
大熊貓加加和得得融入蛋撻、菠蘿包和軟雪糕？
多項夏日主題精選零售商品已於今個月16日推出，7月中旬將會推出Panda Friends香港小食主題，把加加和得得兩隻大熊貓融入香港特色包括蛋撻、菠蘿包和軟雪糕。熊貓生日杯子蛋糕以及熊貓曲奇已經率先登場，6月26日至8月31日於熊貓薈和水都餅店全日供應。杯子蛋糕售價58元一份，熊貓曲奇78元一份。
園方公布今年會推出「玩轉夏日大抽獎」，由7月3日至8月31日，訪客入園暢玩可登記參加抽獎，有機會贏取超過1,000份、總值超過815,000元的獎品。頭獎為英之傑香港贊助，價值369,102元的MAXUS MIFA 7 PLUS純電動家庭七人車壹部，每次入園都會有一個中獎機會。
另外由即日起至8月31日，選購「孖住放暑假套票」即可享高達七折優惠。成人及小童平日雙人套票分別為753元及377元；成人及小童所有日期雙人套票分別為861元及430元。
3間園內餐廳可攜狗隻內進 會員狗狗日由一星期兩日增至五日
購買全年入場證的會員，可於指定日子帶同寵物入園乘坐海洋列車遊覽海濱樂園和高峰樂園。計劃由一星期兩日增至一星期五日。龐建貽為了配合政府推動寵物友善措施，園區內會有三間餐廳容許狗隻入內進食，方便會員和寵物一同遊園。