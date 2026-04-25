海洋公園保育基金31周年推港人優惠 身份證號碼有齊1、3半價入場
撰文：韋景全
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香港海洋公園保育基金今年成立31周年，園方特別推出港人限定優惠。只要身份證號碼含有「1」及「3」號碼，即可以半價購買海洋公園門票，只需269元；如只有「1」或「3」其中一個號碼，亦可享69折優惠，折扣後票價為371元。小童同樣享有該優惠。有關優惠由即日（25日）起至6月30日。
今年是香港海洋公園保育基金成立31周年，為了慶祝，海洋公園特別推出港人限定優惠，如市民的香港身份證號碼，包含括弧內數字，含有「3」及「1」號碼，便可以半價優惠購買海洋公園門票。優惠後，成人門票為269元，小童門票為135元。
如香港身份證號碼，包含括弧內數字，只有「1」或「3」其中一個號碼，亦可享69折購票優惠。優惠後，成人門票為371元，小童門票為186元。門票有效期由今日起至6月30日，市民可於海洋公園網站購票。
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