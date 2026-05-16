海洋公園水上樂園重開　長者$2優惠入場：好過去政府泳池會再捧場

海洋公園水上樂園周六（16日）重開，首次提供2元長者及殘疾人士優惠價，為期一個半月。雖然天公不造美，仍無礙市民遊玩心情。有長者大讚2元收費較康文署泳池便宜，「嗰度收$9 ，呢度收兩蚊」，又形容水質和設施有保障，預計會經常捧場。



有大學生擔心園區因虧損而關閉，形容今次「把握最後機會」入場，「驚之後冇得嚟，或好似公共游泳池咁，愈嚟愈平就亂晒籠」。



海洋公園水上樂園周六（16日）重開，首次提供2元長者及殘疾人士優惠價。（任葆穎攝）

海洋公園水上樂園周六（16日）重開，首次提供2元長者及殘疾人士優惠價。（任葆穎攝）

海洋公園水上樂園周六（16日）重開，首次提供2元長者及殘疾人士優惠價。（任葆穎攝）

水上樂園今日（16日）重開，開門前已有近百人排隊等候。海洋公園主席龐建貽亦有到場。（任葆穎攝）

首個半月設長者$2入場優惠

水上樂園首一個半月設長者及殘疾人士優惠，持有樂悠咭或殘疾人士登記證等合資格文件者，能以2元優惠價購票入場，但不包括儲物櫃服務；小童及成人售價即介乎98元至288元。水上樂園今日重開，開門前已有近百人排隊等候。海洋公園主席龐建貽亦有到場。

69歲簡先生首次以2元優惠價入場，大讚「好過去政府泳池，嗰度收9蚊 ，呢度收2蚊」。（任葆穎攝）

69歲長者$2入場：好過去政府泳池

69歲簡先生以往曾有到訪水上樂園，今日以2元優惠價入場，大讚「好過去政府泳池，嗰度收$9 ，呢度收兩蚊」，預計會經常捧場。今早天氣清涼加上有陣陣細雨，簡先生不擔心影響體驗。加上今年水上樂園有新設施，他自言「做個白老鼠」，不過形容今日人流不及去年天氣佳時多。

他以往不時到內地水上樂園，但自從香港的水上樂園開幕便留在香港，「自己本身香港人，支持香港消費」。他又認為香港水質和設施較有保障，但認為儲物櫃租金較貴，所以自備鎖匙鎖上個人物品。

大學生憂樂園財困倒閉：驚之後冇得嚟

張先生與朋友一行6人提早在開門1小時前便到場，他形容今日天氣欠佳，「落雨就冇乜所謂，但一劈雷，戶外活動就冇得玩」。

他今次是第三次到訪水上樂園，擔心園區虧損，「驚之後冇得嚟，或好似公共游泳池咁，越嚟越平就亂晒籠」。他形容是把握最後機會，最希望玩「勇者之巔」。

他為水上樂園初開幕時，門票和儲物櫃偏貴，單是門票逾200元，但現時門票有優惠並回落至100多元，儲物櫃亦可兩人共用，形容是「正常市道價，外國儲物櫃仲貴，做埋優惠平咗好多」，希望下年繼續來。

張先生與朋友一行6人提早在開門1小時前便到場，他形容今日天氣欠佳，「落雨就冇乜所謂，但一劈雷，戶外活動就冇得玩」。

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除了港人，也有不少外籍人士到訪。「壽星仔」Gavin一行11人，他已來過數次，大讚樂園設施、水質和食物都很好，又形容門票價錢合理。

小朋友Finley冒雨玩八彩天梯，形容很好玩，雨勢令體驗更加好，又說不會提早離開，逗留至關門為止。