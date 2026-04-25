海洋公園為魔鬼魚做手術修補胃部破裂　難度極高及罕見成全球首例

海洋公園今日（25日）公布，獸醫團隊在今年3月下旬運用創新手術，成功拯救一條患上罕見且足以致命疾病的雄性牛鼻鯆（魔鬼魚其中一個品種），該牛鼻鯆的體腔內有魚頭及魷魚殘骸等異物，胃壁嚴重破裂，若不進行手術或會致命，其後團隊決定做手術清除異物及仔細修補胃部破裂位置，雖然為軟骨魚類開刀手術及水外麻醉極具挑戰，但最終手術成功，牛鼻鯆的傷口無併發症迹象，並逐步康復。海洋公園獸醫服務總監表示，該手術全球並無先例，形容有可能創海洋獸醫學上的先河。



獸醫馬伯樂 Dr Paolo Martelli及Dr Chris Perkins（右及左），為一條雄性牛鼻鯆進行緊急開腹手術。（海洋公園圖片）

超聲波等診斷檢查顯示，其體腔內有魚頭及魷魚殘骸等異物，胃壁嚴重破裂，須做手術介入，否則會致命。（海洋公園圖片）

海洋公園獸醫通過手術從牛鼻鯆體腔內移除異物，並修補胃穿孔。（海洋公園圖片）

牛鼻鯆體腔內有魚頭及魷魚殘骸等異物 胃壁嚴重破裂

今日（25日）為世界獸醫日，海洋公園公布，團隊在今年三月下旬運用創新手術，成功拯救一條患上罕見且足以致命疾病的雄性牛鼻鯆（魔鬼魚其中一個品種）。

涉事雄性牛鼻鯆估計約20歲，海洋公園獸醫團隊進行恆常身體檢查時，發現牠的體腔有不尋常積液，螺旋瓣腸位置持續突起。超聲波等診斷檢查顯示，其體腔內有魚頭及魷魚殘骸等異物，胃壁嚴重破裂，其後經電腦掃描確定損傷性質及程度，判斷須做手術介入，否則會致命。

手術過程歷時約兩小時，需要全身麻醉。（海洋公園圖片）

海咩公園指，為軟骨魚類包括鯊魚和鯆魚進行開刀手術極具挑戰。（海洋公園圖片）

獸醫團隊進行手術清除異物及修補胃部破裂位置

團隊果斷決定翌日為牠進行手術，手術過程歷時約兩小時，需要全身麻醉，包括清除異物及仔細修補胃部破裂位置。最終手術成功，牛鼻鯆目前情況穩定，手術傷口沒有併發症跡象，團隊會繼續密切監察牠的康復進度。

海洋公園指，為軟骨魚類包括鯊魚和鯆魚進行開刀手術極具挑戰，由於為完全水生動物在水外施行麻醉極為複雜，加上胃部手術固有的複雜性和風險，也有傷口癒合不良及術後感染的風險。

牛鼻鯆體腔內發現魚屍和魷魚觸鬚。（海洋公園圖片）

海洋公園公司獸醫服務總監馬伯樂形容，今次手術有可能創海洋獸醫學上的先河。（海洋公園圖片）

海洋公園︰有可能創海洋獸醫學上的先河

海洋公園獸醫服務總監馬伯樂（Dr Paolo Martelli）表示，手術是團隊處理過最罕見的個案之一，全球並無先例，因牛鼻鯆因胃穿孔而進行大規模修復手術，形容今次手術有可能創海洋獸醫學上的先河。

動物護理員郭景熙細心陪伴牛鼻鯆術後恢復。（海洋公園圖片）