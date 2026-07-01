回歸賽馬日有近9300名遊客入場創新高　澳洲客欣賞香港馬場地大

「香港共慶回歸賽馬日」今天（7月1日）在沙田馬場舉行，馬會公布，今日有逾27,000名本地馬迷及遊客入場，當中旅客人數更近9,300人，不但比去年增加逾36%，更創下歷來回歸賽馬日新高。投注額方面，今日11場賽事總計錄得近16.5億元，是歷來回歸賽馬日的第二高 。



首次訪港的澳洲旅客Marcus是其中一位入場人士。他以往在澳洲亦有觀賞過類似的賽馬賽事，但欣賞香港的場地較大，而且人人都面帶喜悅，認為興奮氣氛十分有感染力。



「香港共慶回歸賽馬日」今日11場賽事錄得近16.5億港元投注額，是歷來回歸賽馬日的第二高。（馬會提供）

首次到香港旅遊的澳洲旅客Marcus（右）欣賞香港場地較大，入場人士氣氛歡樂。（陳巧恩攝）

現場氣氛高昂，即使天氣炎熱仍有大批入場人士坐在室內的公眾席觀看賽事。每當賽事開跑前，入場人士會走到終點前「湊熱鬧」，馬匹準備衝線前，馬迷紛紛高叫心儀馬匹號碼，場面熱鬧。

開跑前，入場人士紛紛走到終點線附近觀賞賽事。（陳巧恩攝）

沙田馬場有大批馬迷入場。（陳巧恩攝）

首次訪港澳洲旅客喜愛香港夏日

首次訪港的澳洲旅客Marcus入場觀看賽事。他星期一（6月29日）抵達香港，這次會逗留十天，打算到太平山頂觀賞香港景色。他認為香港人十分友善，街道亦十分整潔。

澳洲氣候跟香港相反，現時正值冬天，Marcus指雖然香港天氣比較潮濕，但仍然喜歡香港的夏日，所以坐在戶外的公眾席觀賞。他今日並未打算投注，會在小食亭購買啤酒邊觀賞邊喝酒。他以往在澳洲亦有觀賞過類似的賽馬賽事，但欣賞香港的場地較大，而且人們都面帶喜悅，認為興奮氣氛十分有感染力。

美國旅客Brad和妻子來港參與義工服務會議，他對香港馬場的龐大規模與熱烈氣氛讚嘆不已，認為可媲美美國著名的「肯塔基打吡大賽」，並對回歸賽馬日的各場重點賽事充滿期待。

今天焦點賽事為第五場的「香港回歸盃」，賀賢訓練、潘明輝策騎的「嘉應奇兵」擊敗一眾對手奪得冠軍。（馬會提供）

訪港五天的陝西旅客一知道有賽事便趕來

來自陝西的李小姐，甫知道沙田馬場有賽事便馬上入場，下午2時已到場。因為不熟悉香港的投注系統，她暫時未能在手機上投注，或會繼續研究可如何投注賽事。

今天焦點賽事為第五場的「香港回歸盃」，練馬師賀賢訓練、潘明輝策騎的「嘉應奇兵」擊敗一眾對手奪得冠軍。而第七場的「粵港盃」則由練馬師鄭俊偉訓練、梁家俊策騎的「團結勇士」勝出。

而第七場的「粵港盃」則由鄭俊偉訓練、梁家俊策騎的「團結勇士」勝出。（馬會提供）

有近30名特意從上海來港感受回歸氣氛的商務旅客。他們在德國一間頂級輪胎企業的上海分部工作，趁着公司安排來港進行團隊建設，專程入場體驗賽馬。總經理朱先生首次到訪馬場，他盛讚馬場的營運模式值得學習，是訪港旅客的必到景點，「我充分感受到港人對內地旅客無微不至的服務，把我們當作兄弟姐妹般看待。香港是內地企業出海的重要橋樑，我祝福香港在祖國這個大家庭內，未來發展越來越好。」