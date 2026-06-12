六合彩結果｜周四晚又攪出生日組合馬會派凸1756萬　頭獎僅133萬

不少人買六合彩彩票，喜歡以自己或親人的生日日期為心儀號碼。周四晚（11日）舉行的攪珠，又出現生日日與生日月（即號碼介乎1至31號）所組成的「生日組合」，今次除了二及三獎只派最低保證金額，即分別38,400元及19,200元，頭獎多達6注中，由於今期頭獎基金只有800萬元，因此每10元一注僅獲133萬元。



每當攪出號碼為「生日組合」，馬會派彩也會「大出血」派凸。今期投注額為3,931萬元，扣除稅項及馬會佣金外，只餘2,123萬元供派彩，而一至七獎派彩總額3,879萬元。由於上期頭獎有人中，今期沒有累積多寶，推算馬會是次需由儲備撥出1,756萬元來支付派彩。



六合彩6月11日攪珠結果及派彩。(馬會網頁截圖)

七個攪出號碼最大29號 首十個號碼有四個攪出

今期六合彩攪出號碼為3、6、9、10、28、29號，特別號碼27號，相關號碼全部介乎1至31號，七個數字剛好是「生日組合」號碼。

每當攪出「生日組合」出現時，往往有大量彩票中獎。另方面，不少人鍾情1至10號連號，如一注買1至6號或1至10號內六個號碼，故一旦1至10號內有多個號碼攪出，又會特別多彩票中四至七獎。

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14.5萬注中獎 五獎及六獎兩項派彩總額已佔1055萬

今期中獎注數共有14.5萬注。當中七獎（每10元注派彩40元）佔12.26萬注，派彩總額490萬元；五獎及六獎各約1萬注中獎，這兩項派彩總額共佔1,055萬元；四獎有705.2注中，派彩總額677萬元。

6注中頭獎瓜分800萬基金頭獎 每$10一注僅派133萬

二獎及三獎派彩額視乎每次投注額，但有最低保證金額，即二獎為38,400元、三獎為19,200元。今期二獎有19.5注中，派彩總額約75萬元；而三獎則多達407注中，派彩總額781萬元。

由於上期頭獎有人中，今期頭獎基金只有800萬元，沒有累積多寶。由於多達6注中，每10元一注派彩只有133萬元。

今期派彩總額3879萬 獎金基金只有2123萬

今期投注額39,309,476元，扣除25%撥作獎券收益徵稅、15%撥作獎券基金和6%馬會獎券佣金後，餘下的54%、2,122.7萬元為這期獎金基金，沒有累積多寶，而一至七獎派彩總額3,879萬元，因此推算馬會需從儲備撥出1,756萬元來支付今次派彩，為各次派凸的六合彩攪珠中，屬較大的「大出血」。

2024/25年度8100萬六合彩獎金無人領取

不過馬會不會「吃虧」，除了有儲備供「大出血」派彩，每年也有不少幸運兒在60日限期後無領獎金。2024/25年度無人認領的六合彩彩金按年大升84%，由前一年度4,400萬元增至8,100萬元，不過並無出現頭獎彩金無人領取。根據馬會規定，有關款項會撥入金多寶彩池，成為金多寶攪珠彩金。

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