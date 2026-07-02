南寧艦衡陽艦抵港　市民維港夾岸迎接　退役海軍來港見「老朋友」

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。「南寧艦」及「衡陽艦」早上約8時20分駛入維港，數十名市民及內地遊客於尖沙咀星光大道觀景台迎接，有曾在「南寧艦」服役，並到亞丁灣執行任務的退役海軍，今早乘坐最早一班高鐵來港探望「老朋友」，對國家軍事實力感自豪及驕傲。



高先生手持中國海軍軍旗。（董素琛攝）

高先生身穿的衣服印有「中國海軍998護航編隊亞丁灣」的字樣。（董素琛攝）

高先生身穿的衣服印有「中國海軍998護航編隊亞丁灣」的字樣。（董素琛攝）

退役海軍高先生為軍艦拍下不少照片

退役海軍高先生今早從廣州乘坐最早一班高鐵來港，他以往曾上過南寧艦，到過阿丁灣執行任務，形容見到南寧艦如同見到「老朋友」一樣。他今天特意帶來海軍軍旗，並穿上印有「中國海軍998護航編隊亞丁灣」的字樣的上衣，指是「穿這個穿習慣了」。他為軍艦拍下不少照片，對國家軍事實力感自豪及驕傲。

數十名市民及內地遊客今早，於尖沙咀星光大道觀景台迎接南寧艦、衡陽艦。（董素琛攝）

以往在軍艦上執行任務，現在卻是從地面看軍艦，感受有何不同？高先生指，「就比如說你在舞台上，你看下面，下面都是一堆人在擁護你，但當你下來的時候，基本上是你在下面擁護上面的人」。

▼2026年7月2日解放軍南寧艦駛進維港▼

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▼2026年7月2日解放軍衡陽艦駛進維港▼

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珠海遊客劉先生，在去年山東艦訪港時也有來港觀賞。（董素琛攝）

珠海遊客特意早一天來 看完軍艦便離港

珠海遊客劉先生為看軍艦特意於昨天到港，住於尖東海旁附近的酒店，今早約7時半已到星光大道等待，在看完軍艦後便會離港。他表示，去年山東艦訪港來港觀賞，感到國家的軍事實力愈來愈強大。他又說：「其實我都好羨慕香港，內地好少軍艦會停靠咁樣比啲市民可以上去。」

梁先生認為，「國家好，香港先會好」。（董素琛攝）

港人感國家軍事實力愈來愈強大：國家好，香港先會好

居於新界的梁先生今早帶同相機到星光大道，為軍艦拍照留念，他指去年山東艦訪港亦有在南區觀看。他對見到軍艦感到興奮，認為國家的軍事實力愈來愈強大，「國家好，香港先會好」。

▼2026年7月2日解放軍南寧艦、衡陽艦抵達香港▼