信義會兩小學擬合併　鄧飛稱明白家長頂住條氣　惟難有精準點宣布

基督教香港信義會沙田禾輋信義學校及馬鞍山信義學校擬於2027/28學年合併，並將易名為「基督教香港信義會睿信學校」，有家長不滿辦學團體在今年小一「叩門階段」等程序結束後才公佈消息。



教育界立法會議員鄧飛今日（3日）在電台節目表示，學校合併談判與審批流程漫長，客觀上難以找到完美的公佈時間點，但他認為同辦學團體內部整合資源，總比到「零班」面臨殺校時才處理更具承擔。



屬同一辦團的基督教香港信義會禾輋信義學校和馬鞍山信義學校（馬信）將於27/28學年合併。（資料圖片/朱子熙攝）

涉事的沙田禾輋信義學校及馬鞍山信義學校，並非今年獲派「0班」小一、陷殺校危機的學校，前者開辦兩班小一，後者開辦四班小一。合併計劃將於明年9月落實。

消息公布後，有家長認為公布的時間點則好是今年小一統一派位及叩門程序完結之後，令部份已獲派或確認入讀該兩校的小一新生家長感到錯愕。合併後學校將遷入沙田博康邨新校舍，有馬鞍山家長擔心與居住區域相隔甚遠，未來的交通接駁會帶來不便。

馬鞍山信義學校本學年六級共有21班，小一開四班。（資料圖片/朱子熙攝）

鄧飛今日接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，外界普遍認為同一個辦學團體處理內部屬校合併會非常簡單，但事實上，每間學校均設有獨立的法團校董會，「唔係話辦學團體可以直接指揮、直接話晒事，每樣嘢都未去到咁簡單。」

針對家長不滿公佈時機，鄧飛認為在行政程序上整個合併談判、落實到遞交文件予教育局的流程非常漫長，校方往往要到所有程序完全「落實（finalize）」並簽署法律文件後才敢對外公布。如果選擇在自行分配學位前、統一派位填表前或叩門期間公佈，各個時間點均有利有弊，「好難搵到一個好精準嘅點嘅」。

教育界立法會議員鄧飛。（資料圖片/梁鵬威攝）

新學年開始前公布已相對合理 同意家長會「頂住條氣」

他認為，局方和業界目前的共識，是在「新學年開始前」公佈已是相對合理的做法，否則一拖再拖只會影響更多學年。不過，他亦同意受影響家長會「頂住條氣」，「我諗個家長第一有啲驚愕啦」，又會認為「你（學校）唔早講」，亦可能有家長會憂慮日後交通問題。

鄧飛又指，局方和業界現時均鼓勵辦學團體衡量區內未來人口，若評估後發現難以維持原有班數，與其等到「收剩一班甚至零班」，倒不如主動在有條件時集中資源合併，過往不少學校在「因應校舍搬遷」時亦有類似做法。他又同意信義會的做法是負責任的表現，並指出如果未來涉及「不同辦學團體」之間的合併，會比今次個案更困難。