母嬰健康院產前檢查7.6起　分批轉由醫管局提供　首階段涉15間

衞生署和醫管局今日（3日）公布，衞生署轄下母嬰健康院提供的產前檢查服務將於7月6日起分階段整合至醫管局，由醫管局全面提供服務。孕婦可透過現有既定程序預約服務，例如透過智能電話流動應用程式「HA Go」遞交預約申請，或親身提交申請。



衞生署和醫管局今日（3日）公布，衞生署轄下母嬰健康院提供的產前檢查服務將於7月6日起分階段整合至醫管局，由醫管局全面提供產前檢查服務。（資料圖片／鄭翠碧攝）

衞生署和醫管局今日（3日）公布，衞生署轄下母嬰健康院提供的產前檢查服務將於7月6日起分階段整合至醫管局，由醫管局全面提供產前檢查服務。

現時，公營機構的產前檢查服務由醫管局產科部門與衞生署母嬰健康院透過「產前共同護理計劃」聯合提供。高風險孕婦的產前服務由醫管局產科部門提供，而一般風險孕婦的相關服務則由醫管局產科部門及母嬰健康院共同提供。

由今年7月6日展開，首階段15間母嬰健康院所提供的產前服務將整合至9間公立醫院，所有新症服務會由醫管局產科部門提供。涉及醫院包括東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、贊育醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、北大嶼山醫院、將軍澳醫院及屯門醫院。

第二階段將於明年推行，包括威爾斯親王醫院及三間母嬰健康院，確實日期及相關安排將之後公布。孕婦可透過現有既定程序預約服務，例如透過智能電話流動應用程式「HA Go」內的「預約通（預約專科新症）」單元遞交產科專科新症預約申請，或親身提交申請。

所有已預約於7月份或以後到衞生署母嬰健康院接受產前服務的孕婦，只需按已預約的時間到原定的母嬰健康院接受下一次產前服務。至於現有產前檢查服務、收費安排及服務對象均維持不變。