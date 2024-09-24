流感｜疫苗接種計劃9.26開展　母嬰院康健中心供特定群組免費打針

醫衞局局長盧寵茂、衞生署署長林文健及醫管局一眾高層，於今日（24日）到西灣河普通科門診，接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。政府由周四起（26日），將開放所有母嬰健康院，以及18區地區康健中心和康健站，供合資格群組免費接種疫苗，分別是6個月至2歲的幼兒、年滿50歲的市民。



至於北角警員開槍案方面，盧寵茂表示不評論個別例子，但他強調精神科病人不一定有暴力傾向，呼籲不應標籤化。醫管局主席范鴻齡透露，已上周六（21日）已收到檢討報告，內容豐富包含超過30項建議，估計需要約兩周後才可提出初步建議，再交予醫衞局決定如何跟進。



2024年9月24日，醫衞局局長盧寵茂及醫管局一眾高層，到西灣河普通科門診診所，接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。（政府新聞處相片）

10月是接種流感疫苗的最佳時間

醫衞局局長盧寵茂表示，接種季節性流感疫苗，能預防重症、住院及死亡的最有效方法之一。他強調10月是接種流感疫苗的最佳時間，隨後一年能預防世界衞生組織預測的流感病毒品種，為可能出現的冬季或夏季流感季節，一併做好準備。

雖然中國人拜年時有一句說話︰「有心不怕遲，十月都是拜年時」，但對流感疫苗，我們應該說︰「有心最怕遲，十月才是最合時」。 醫衞局局長盧寵茂

衞生署署長林文健（左二）、醫衞局局長盧寵茂（左四）、醫管局主席范鴻齡（右一）一同打流感疫苗。（政府新聞處相片）

盧寵茂今日接種第6劑新冠疫苗

盧寵茂續指，雖然隨着新冠病毒比較溫和，對我們的影響不靠很大，但仍要採取積極的方法應對。他建議高風險人群接種加強劑，以減低重症及死亡的風險。而他今日亦已接種第6劑新冠疫苗。「雖然很多人會認為新冠已成歷史，其實絕對不是，新冠仍然會影響我們的健康。」

科興疫苗10.3到期 政府全採用mRNA疫苗

科興滅活疫苗將在10月3日到期，其後全部提供mRNA疫苗。衞生防護中心總監徐樂堅表示，疫苗接種策略一直沒有大改變，由於新冠病毒不斷變種，不排除未來採購更新的疫苗，例如JN.1疫苗將於年底前抵港。

醫衞局副局長李夏茵（前排左二）、衞生防護中心總監徐樂堅（前排右一）一同打流感疫苗。（政府新聞處相片）

徐樂堅並強調，過去3年的科學數據顯示，各種疫苗減低重症及死亡的功效類似，因此市民接種其他新冠疫苗。「而且在疫苗平台之間是可以換轉的，即是如果今天接種了滅活疫苗，半年後是可以轉為接種mRNA平台的疫苗，對大家的幫助是一樣的。」

政府今年購買逾100萬劑流感疫苗確保供應

衞生署署長林文健表示，由本周四起（26日），政府會將展各項季節性流感疫苗接種計劃，包括疫苗資助計劃、政府防疫注射計劃，以及院舍及學校外展計劃。而政府今年已購買逾100萬劑流感疫苗，以確保穩定供應。

2024年9月24日，醫衞局局長盧寵茂（左二）在西灣河普通科門診接種疫苗前，與市民交流。（政府新聞處相片）

開放所有母嬰健康院及地區康健中心 供指定群組免費打針

當局今年亦會優化安排，包括開放所有衞生署28間的母嬰健康院，供6個月至2歲的幼兒到接種疫苗；開放全香港18區地區康健中心和康健站，供年滿50歲的市民接種疫苗。至於院舍及學校的外展計劃亦同一時間開展。合資格免費接種疫苗的群組包括︰

1. 6個月至17歲的幼兒及青少年

2. 孕婦及年滿50歲人士

3. 18歲至49歲的領取綜援人士、慢性疾病或長期病患者、智障或傷健人士



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北角警員開槍案 盧寵茂不評論個別例子︰不應標籤精神科病人

被問到北角早前發生的警員開槍案，盧寵茂表示不評論個別例子，又指同事一直跟進個案，包括精神科的護士。但他強調，精神科病人不一定有暴力傾向，呼籲不應標籤化，期望社會能以更共融的態度，接受他們，盡量幫助他們康復。

醫管局上周六收檢討報告 約兩周後提出初步建議

醫管局主席范鴻齡補充，已上周六（21日）已收到檢討報告，內容十分豐富，包含超過30項建議，並涵蓋醫管局各個方面，因此需要時間詳細研究每項建議，目前已在盡快處理，估計需要約兩周後才能提出初步建議，再交予醫衞局決定如何跟進。

今日接種疫苗活動出席者包括︰醫衞局局長盧寵茂、醫衞局副局長李夏茵、衞生署署長林文健、衞生防護中心總監徐樂堅、醫衞局基層醫療健康專員彭飛舟、醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞和前線醫護人員等。