住宅賣家涉以$3萬賄地產經紀圖免逾$15萬佣金　囚半年、緩刑三年

廉政公署早前落案起訴兩名物業賣家，控告二人在放售一個住宅單位時以30,000元行賄一名地產代理，要求對方豁免他們向地產代理公司支付代理佣金155,000元。其中一名被告梁紀茗早前認罪判刑，另一名被告謝慧羚今日（3日）在西九龍裁判法院認罪，被判入獄六個月，緩刑三年，以及罰款5,000元。



廉政公署早前落案起訴兩名物業賣家，控告二人在放售一個住宅單位時以30,000元行賄一名地產代理，要求對方豁免他們向地產代理公司支付代理佣金155,000元。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

35歲被告謝慧羚今日承認一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條，主任裁判官蘇文隆判處她入獄六個月，緩刑三年，以及罰款5,000元，而同案被告梁紀茗早前承認上述罪名，亦被判入獄六個月，緩刑三年，以及罰款5,000元。

案情透露，梁紀茗案發時委託中原地產代理有限公司放售大嶼山一個住宅單位。他與中原地產簽訂的「放盤紙」訂明，同意在成功交易後向中原地產支付物業成交金額的1%作為代理佣金。

中原地產一名地產代理其後為單位成功物色潛在買家，並通知梁紀茗對方擬以1,550萬元購入其單位。根據已簽訂的放盤紙，成功交易後梁紀茗須向中原地產支付代理佣金155,000元。地產代理其後安排買賣雙方於2023年12月24日簽署臨時買賣合約(臨約)。

謝慧羚承認於2023年12月23日，即買賣雙方原訂簽署臨約前一天，向該名地產代理提供賄款30,000元，以豁免中原地產收取買賣交易代理佣金。該地產代理拒絕受賄，並即日向中原地產匯報事件。