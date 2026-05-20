方健儀憶馬尼拉人質事件悲劇　為身體告別TVB轉職廉政公署主任

前TVB首席記者兼主播方健儀（Akina）日前接受周國豐主持的YouTube節目《國豐百科》訪問，罕有地回顧了震動全港的「菲律賓馬尼拉人質事件」爆發當晚。事隔15年多年，她坦言那場直播是她主播生涯中無法抹去的深刻記憶。

方健儀罕有地回顧了震動全港的「菲律賓馬尼拉人質事件」爆發當晚。（YouTube@國豐百科）

方健儀迎戰馬尼拉人質事件悲劇直播

方健儀在訪問中坦言，當晚看著電視畫面上的悲劇收場，內心極度痛苦，但坐在主播台上，她必須迫使自己進行一場理性與情感的殘酷分工：「嗰個畫面係唔開心，一個悲劇收場。但你要好清楚知道你嘅職業同作為一個人類嘅分工。你嘅職業係一個新聞報道員，要好專業咁呈現出嚟；但我係一個人類、係一個香港人，目擊到其他香港人發生不幸，都會有同理心。但坐得喺嗰個位，就要分得很清楚。」

方健儀在訪問中坦言，當晚看著電視畫面上的悲劇收場，內心極度痛苦。（YouTube@國豐百科）

她形容當時的自己彷彿啟動了防禦機制，分裂成了「方健儀 A」與「方健儀 B」。A面是大家在鏡頭前看到、那個字正腔圓且極度冷靜的主播；而充滿同理心、想痛哭一場的B面，則被她狠狠匿埋在心底深處。直到直播工作全部結束、雙腳踏出錄影廠的那一刻，壓抑已久的情緒才排山倒海般湧上來。但由於只有短短一個多小時就要緊接籌備《晚間新聞》，她只能硬生生將眼淚「撳返入去」。當晚TVB新聞部極罕有地派出了4隊人馬遠赴當地直擊，規模直逼2008年四川大地震，這場戰役讓她深刻體驗到了專業與人性之間的激烈角力。

她形容當時的自己彷彿啟動了防禦機制。（YouTube@國豐百科）

33歲當打之年告別新聞界投考廉政公署

方健儀在2012年2月正式告別新聞主播生涯，同年4月便跨界轉職至廉政公署（ICAC）擔任高級新聞主任。談到當年為何在事業高峰期選擇離巢，方健儀幽默地用愛情小說作比喻：「就好似嗰啲愛情小說，你越愛嗰個男人越要放開佢，咁先會令到佢永世都會記得你。」

方健儀回憶道離開TVB時都好年輕。（YouTube@國豐百科）

她回憶道，當年雖然自覺年紀不小（其實當時只有33歲），開始反思自己在新聞行業是否還有發揮空間。由於自己的熱忱始終在第一線採訪，但若果繼續晉升，未來勢必會被主流推向管理層與後勤工作，與其如此，不如勇敢跳出舒適圈。

方健儀在事業高峰期選擇離巢。（YouTube@國豐百科）

正巧當時廉政公署公開招聘，方健儀便決定放手一搏。然而，公職人員的審查程序極其嚴格，整個招聘過程足足歷時11個月，期間除了品格審查外，甚至還包括了低調的家訪，過程非常嚴謹。

正巧當時廉政公署公開招聘，方健儀便決定放手一搏。（YouTube@國豐百科）

秘密跳槽觸發「見家長」環節 老總袁志偉大方成全

在漫長的ICAC投考過程中，方健儀更自爆遭遇了一段既尷尬又有趣的「驚險插曲」。原來，ICAC的招聘程序中有一項特殊硬性規定：在正式發出聘書前，必須親自約見應徵者的現任僱主進行調查。

正式發出聘書前，必須親自約見應徵者的現任僱主進行調查。（YouTube@國豐百科）

這項規定讓原本打算「秘密跳槽」的方健儀瞬間頭大。無奈之下，她唯有選擇對當時的新聞部老大袁志偉坦誠相對。她向袁志偉解釋，自己當時剛剛結婚有生小朋友的計劃，而主播工作長期日夜顛倒、返夜機率極高，身體負荷過重，因此需要轉職來調理身體。

幸運的是，袁志偉聽過解釋後面色如常，更非常體諒地表示「有仔要趁嫩生」，非但沒有阻撓，反而大方應承會全力幫忙，並親自出面與ICAC的人員會面完成審查。這份來自前老總的成人之美，不僅讓方健儀順利轉道發展，也成為了她人生路上一個既溫馨又難忘的有趣轉折點。