廉政公署與城大簽合作備忘錄　推動反貪研究及人才培訓

廉政公署與香港城市大學周三（18日）簽署合作備忘錄，由廉署香港國際廉政學院與城大人文社會科學院合作，推動反貪研究、培育廉潔人才。合作備忘錄由副廉政專員兼執行處首長丘樹春，以及城大人文社會科學院院長何達基教授簽署，並由廉政專員胡英明及城大校長梅彥昌見證。



廉政專員胡英明（圖左後）及城大梅彥昌校長（圖右後），見證副廉政專員兼執行處首長丘樹春（圖左前）與城大人文社會科學院院長何達基（圖右前）簽署合作備忘錄。（廉政公署圖片）

胡英明在簽署儀式上表示，貪污問題是全球治理的重大挑戰。要有效應對，必須加強廉政建設研究，為反貪政策提供實證基礎，並持續深化廉潔文化建設，培育具備專業能力的反貪人才。

他指出，與城大簽署合作備忘錄，正好回應國家「十五五」規劃對香港的戰略定位，結合廉署實戰經驗與城大學術優勢，構建集學術研究、專業協作與國際影響力的戰略平台，發揮「內聯外通」的獨特優勢，鞏固香港在反貪領域的軟實力，助力國家提升在國際反腐敗治理體系中的話語權與影響力。

廉政專員胡英明表示，備忘錄結合廉署實戰經驗與城大學術優勢，構建學術研究、專業協作與國際影響力的戰略平台。（廉政公署圖片）

梅彥昌表示，城大與廉政公署將在廉潔、反貪與公共政策等領域，展開更緊密的研究與教育合作。城大期望透過學術研究、培訓交流、研究實習及各類交流項目與活動，讓學生親身體驗倫理原則與法治精神的實踐，並培育一批德才兼備的專業人才。

雙方簽署合作備忘錄後，下個月廉政學院將為城大文學碩士（房屋及都市管理）的學生，提供物業管理的反貪專業培訓，培育具備誠信的物業管理業人才；亦與城大碩士課程學生合作，研究有關廉署廉潔教育模式的效益及反貪培訓成效等；學院亦會與城大公共管理及政策實驗室等單位加強合作，深入研究反貪課題，為廉政建設提供理論依據及政策建議。