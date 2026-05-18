廉政公署代表團赴匈牙利反貪會議　胡英明：團結應對未來貪污風險

廉政專員胡英明早前帶領代表團前往匈牙利，出席國際反貪局聯合會首個歐洲大型區域反貪會議。胡英明在致開幕辭時表示，面對日益複雜的貪污罪行，必須團結各方反貪力量，共同克服地緣政治等各項挑戰，以專業合作方式，應對未來貪污罪行風險。廉署的香港國際廉政學院亦趁機在會議後為各國參加者舉辦反貪講座，分享如何有效衡量反貪工作成效。



國際反貪局聯合會歐洲區域性反貪會議聚集超過180位歐洲及其他地區反貪精英。（廉政公署網頁）

胡英明以國際反貪局聯合會主席身份，帶同廉政公署代表團，於匈牙利出席聯合會首個歐洲大型區域反貪會議，歐洲及其他地區超過70個反貪、執法和監管機構逾180位專家均有出席。會議是聯合會歷來最具規模、覆蓋率最高的歐洲反貪交流項目。

胡英明在布達佩斯為區域反貪會議致開幕辭時表示，面對日益複雜的貪污罪行，必須團結各方反貪力量，共同克服地緣政治等各項挑戰，以專業合作方式，應對未來貪污罪行風險。他又指，歐盟最新的反貪指令近期生效，這次歐洲反貪會議正是在「最佳時機」舉行。

廉政專員胡英明在布達佩斯為區域反貪會議致開幕辭。（廉政公署圖片）

是次聯合會利用「區域板塊」模式，以匈牙利作為中心點，集中為歐洲多國反貪機構一次過提供高效交流和培訓平台。胡英明表示，會議有來自克羅地亞、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、黑山、挪威、葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙和瑞士等地的執法部門、反貪研究和學術機構、歐洲的智庫、歐盟反欺詐局、歐洲檢察官辦公室以及奧地利的國際反腐敗學院參加，不少參加者更是部門首長級人員，可見歐洲國際社會對是次會議的重視。

廉署的香港國際廉政學院亦趁機在會議後為各國參加者舉辦反貪講座，分享如何有效衡量反貪工作成效。在布達佩斯期間，胡英明亦主持聯合會執行委員會會議，商討聯合會今年成立20周年的往後發展方向。

廉政專員胡英明與奧地利的國際反腐敗學院在匈牙利簽署合作備忘錄。（廉政公署圖片）

胡英明隨後亦到訪匈牙利廉政局，與匈牙利廉政局局長費倫茨．帕爾．比羅進行雙邊會議。廉署亦與奧地利的國際反腐敗學院簽訂合作備忘錄，訂定多項合作框架，包括加強反貪經驗交流，安排反貪培訓等。

廉署代表團到訪匈牙利期間，亦拜訪了中國駐匈牙利特命全權大使龔韜，介紹廉署反貪及推動國際合作的工作，並了解當地社會情況。