前區議員鄺葆賢涉判錯症兼錯誤處方藥物　專業失當罪成遭發警告信

前九龍城區議員、基督教聯合醫院急症科副顧問醫生鄺葆賢，被控於2024年7月25日，在北大嶼山醫院急症室診症期間，未能診斷病人患甲狀腺功能低下症（hypothyroidism），並錯誤處方卡比馬唑 （Carbimazole）藥物。鄺葆賢承認誤讀病史紀錄，且未有翻看驗血報告。研訊小組裁定被告違反專業失當罪成，考慮到案件性質和嚴重性，將向其發出警告信。



前九龍城區議會副主席兼前黃埔西選區議員鄺葆賢，被指於2024年7月25日，在北大嶼山醫院急症室診症期間，未能診斷病人患甲狀腺功能低下症（hypothyroidism），並錯誤處方卡比馬唑 （Carbimazole）藥物。（任葆穎攝）

研訊小組主席蔡堅。（任葆穎攝）

鄺葆賢自2011年起列入普通科醫生名冊內，2019年起列入急症科專科醫生名冊。她原本在聯合醫院擔任急症室醫生，2024年7月至9月期間被調往北大嶼山醫院三個月。

錯誤診斷病徵 處方錯藥物

研訊上披露，病人張文怡（音譯）一直患有甲狀腺問題，在屯門醫院接受治理。7月中旬，醫生建議他停服「卡比馬唑 （Carbimazole）」藥物，並於7月24日抽血化驗。

病人停藥後，仍出現疲倦、頭暈等徵狀，遂於7月25日晚上8時半到北大嶼山醫院求診，她當時已向分流中心表明其甲狀腺病史。鄺葆賢將其診斷為「甲狀腺機能亢進（hyperthyroidism）」，並處方「卡比馬唑」藥物；病人離開醫院後曾服食一劑、共兩粒藥物。

翌日，病人再到屯門醫院求診，被診斷其為「放射性碘治療後甲狀腺功能低下症（hypothyroidism）」，並獲建議停服「卡比馬唑」藥物。病人及後向醫院投訴，院方亦確認鄺葆賢錯誤處方藥物。

前九龍城區議會副主席兼前黃埔西選區議員鄺葆賢，被指於2024年7月25日，在北大嶼山醫院急症室診症期間，未能診斷病人患甲狀腺功能低下症（hypothyroidism），並錯誤處方卡比馬唑 （Carbimazole）藥物。（任葆穎攝）

鄺葆賢承認錯誤 認未有翻看驗血報告

鄺葆賢向醫委會承認今次錯誤。研訊小組主席蔡堅問及，驗血報告顯示病人有機會患甲狀腺功能低下症，病人亦曾申報病史，為何鄺未能察覺。鄺葆賢承認誤讀（misread）病史報告，又稱由於醫院內容管理系統（CMS）排序問題，加上病人徵狀輕微和持續，故未有翻看驗血報告。她說，處方藥物前經歷過掙扎，對於錯誤處方藥物深感抱歉。

辯方求情亦指，鄺葆賢無任何紀律處分紀錄，事發時由於被借調往北大嶼山醫院，故不熟悉該院的內容管理系統（CMS），會就今次錯誤承擔全部責任。

兩上司撰寫求情信 稱鄺獲高度評價

她提交7封求情信，其中一封由聯合醫院急症科部門主管陳耀祥所撰寫，信中提及他與鄺認識15年，認為鄺的臨床表現出色，曾參與院內多個工作小組，又形容她是一名善良和具責任心的醫生。另一封求情信由北大嶼山醫院急症室顧問醫生黃凱峯撰寫，指鄺事後未有隱瞞錯誤，向上司解釋事發經過，又形容鄺在醫院工作期間，獲醫護團隊的高度評價。

前九龍城區議會副主席兼前黃埔西選區議員鄺葆賢，被指於2024年7月25日，在北大嶼山醫院急症室診症期間，未能診斷病人患甲狀腺功能低下症（hypothyroidism），並錯誤處方卡比馬唑 （Carbimazole）藥物。（任葆穎攝）

專業失當罪成 獲發警告信

研訊小組裁定被告違反專業失當罪成，考慮到案件性質和嚴重性，將被告其發出警告信。判辭指，考慮到被告提交的求情信，以及其事發後已採取補救措施，包括查閱病歷紀錄時格外謹慎、在會診紀錄中概述患者病史，減少遺漏病史的風險，故認為被告重犯的可能性低。被告名列於外科專科名冊上，教育及評審委員會應考慮會否採取行動。

鄺葆賢為前青年新政成員

翻查資料，鄺葆賢為前青年新政成員，於2015年當選黃埔西選區議員，擊敗時任九龍城區議會主席劉偉榮。2016年鄺與其他醫生組成「真普選醫生聯盟」，當選醫學界選委。2021年，政府修例要求區議員須宣誓擁護《基本法》，並效忠香港特別行政區，鄺葆賢在同年辭任區議員。