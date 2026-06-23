拉丁舞導師抽脂手術亡　上訴庭裁女西醫脫誤殺罪　但指療程應監管

拉丁舞女導師李嘉瑩於2014年，到美容中心接受抽脂手術後去世，負責手術的女西醫關孝孜被裁定誤殺罪成，遭判囚6年。關其後提出上訴，上訴庭去年7月裁定她上訴得直，控方其後未有申請重審。上訴庭今(23日)頒發判辭解釋因由之餘，亦提到近年有多個個案顯示，入侵性美容療程後曾出現嚴重受傷，甚至死亡，該些個案往往與監管不足有關。有鑑於越多越多人接受抽脂等手術，但手術存在風險，上訴庭認為應就相應的入侵性療程作出監管，除要在持牌設施內進行，並要由合資格專業人士進行。



上訴人關孝孜，原被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道的「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（32歲）。關去年上訴得直，獲撤銷罪名，亦毋須重審。

女西醫關孝孜原被裁定誤殺罪成，因原審官技術性犯錯，被裁定上訴得直，亦毋須重審。(朱棨新攝)

拉丁舞女導師李嘉瑩在接受抽脂手術後死亡，被裁定死因不明。(網上圖片)

女死者李嘉瑩是一名拉丁舞導師。(網上圖片)

美容療程致嚴重受傷與監管不足有關

上訴庭在判辭指出，《日間醫療中心實務守則》，未有涵蓋某些入侵性美容療程。惟多個個案顯示，市民接受入侵性美容療程後嚴重受傷，甚至死亡，該些個案往往與監管不足有關。

入侵性美容療程應由註冊醫生進行

上訴庭認為，除了《日間醫療中心實務守則》已有的保障外，可實行其他措拖，如為入侵性美容療程建立監管機制，列明該些療程需在持牌設施內，由註冊的醫生進行。

應由持牌設施及專業人士進行

此外，提供該些入侵性美容療程的人士和場所，亦必須註冊。上訴庭認為，越多越多人接受抽脂手術，但手術存在風險，認為應作出監管，要求在持牌設施內，由合資格專業人士進行。

控方的指控是累積效應

關提出多項上訴理據，包括原審官就關的疏忽和事主死亡的因果關係，錯誤引導陪審團。控罪列出5項關涉違反其責任，包括沒有確保療程期間有合資格人士在場進行，及監察鎮靜療程，沒有於李鎮靜期間確保她有足夠氧氣、沒有遵守香港醫學專科學院的「鎮靜程序指引」、以及在抽脂程序後沒向李提供足夠監察，以及充足的復甦治療。控方的指控是，該些違反責任行為的累積效應，相當程度引致事主的死亡，惟原審法官在引導時指，若他們認為關有「一項、部份或全部」違反責任行為，便可裁定她罪成。

陪審團被告知要考慮情況與控方指控不同

上訴庭同意上訴方理據，指陪審團獲告知只需認為關有一項違反責任的行為，便可以裁定她罪成，此和控方的指控不同，屬嚴重錯誤。同時，案中未有明確指出哪一項違反責任行為，導致明顯的死亡風險。上訴庭認為，原審法官的指引不足令陪審團應用正確的法律標準，考慮關是否罪成。

未指引需考慮死因不明的可能性

上訴庭亦指，案中有證據指事主的死因不明，法醫指未能確定事主的死因，麻醉科專家Mainland認為事主死因為缺氧，同時表示無法確定她的死因。上訴庭指，原審法官沒有引導陪審團需考慮死因不明的可能性，而他們需排除死因不明的可能性，才可裁定關罪成。因此裁定關上訴得直，撤銷定罪和判刑，律政司未有申請重審。

案件編號：CACC244/2021