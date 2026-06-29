設計啊M+展覽｜必玩6展品！巨型燒賣＋錯覺垃圾桶 盲盒獲封最好玩

好去處｜七一好去處｜展覽｜假期天氣又熱又落雨去邊好？近日有網民在Threads發文指，有展覽排隊入場需時2小時！原來是日本人氣展覽——「設計啊！感受日常設計之奇妙」於M+博物館舉行。展覽透過遊戲、互動裝置和沉浸式視聽室，激發多重感官體驗。現場更有6大必睇點，包括化身燒賣被巨型大筷子夾起、走進上下顛倒的奇幻空間，包你邊玩邊打卡！想知更多？即睇下文！



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東京人氣現象級展覽登陸M+！排隊需2小時入場

近日，有網民在threads發文投訴，指該展覽沒有限制入場人數，亦沒有分開不同入場時段而且不限時，導致大排長龍，至少要排隊輪候兩小時才能入場。

有網民指，M+博物館舉辦的「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽沒有限制入場人數，亦沒有分配入場時間段予入場人士，導致需要排近兩小時才能內進。（Threads @chengchi0）

而網民文中所指的展覽，原來就是曾在東京創下超過55萬人次入場紀錄的超人氣展覽——「設計啊！感受日常設計之奇妙」。該展覽於27日登陸西九文化區M+博物館啦！這次不用飛日本，都可以參觀啦！

《設計啊》展覽門票價格

「設計啊！感受日常設計之奇妙」。（《設計啊》展覽（M+）官方圖片）

排隊2小時有甚麼值得睇？

「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽共展出21件作品，圍繞10個與日常行為息息相關的動詞主題，部分展品內容更特別呼應香港的視覺環境和飲食文化。

參與者可以透過動手玩遊戲、互動裝置和沉浸式視聽室，激發好奇心。這次展覽最大的特色就是可以和展品互動，同時盡情打卡。

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設計啊！｜6大必去打卡位：

設計啊展覽打卡位【1】《被吃掉的心情》——變身地道巨型燒賣被筷子夾起

展廳半空掛起了一對超級巨大的木筷子，更特別以香港人最熟悉的燒賣為主題。大家可以親身體驗一下被大筷子夾起、準備送入口中的感覺，拍出來的相片絕對吸睛又搞笑！

《被吃掉的心情》。（小紅書＠Marina）

設計啊展覽【2】《學生椅的奇想》—— 集體回憶大惡搞

大家讀書時期坐過的標準學生椅被盡情拉長、變形，站在這些奇形怪狀的椅子旁合照，有種走進超現實世界的趣味！

《學生椅的奇想》。（《設計啊》展覽（M+）官方圖片）

設計啊展覽【3】《去出拋》——上下顛倒的奇幻空間

把手中的垃圾袋向上拋出，在這個上下顛倒的世界裡，看著它緩緩飄落，視覺效果超級奇妙，隨手一拍感覺就像垃圾袋從上掉下來。

《去出拋》。（《設計啊》展覽（M+）官方圖片）

設計啊展覽【4】《相機食先！》——自己的網美食物照自己設計

身為香港人，飯前必做儀式當然是相機食先！這件作品提供沙嗲牛肉麵、西多士、焦糖布甸等經典港式美食菜單，你可以透過螢幕自由調整食物的外觀，例如多醬汁、切塊等，親手設計一張看起來最吸引、最讓人流口水的食物影像。

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可以透過螢幕自由調整食物的外觀。（《設計啊》展覽（M+）官方圖片）

設計啊展覽【5】《高手過招》——考驗耐性眼明手快

挑戰用手部肌肉控制，把竹輪魚卷、平底鑊在不碰到金屬管的情況下移到另一端，是個超級考驗手部協調和耐性的遊戲。

《高手過招》。（小紅書＠Marina）

設計啊展覽【6】《動詞公園》——減去人類的無人動態

設計團隊刻意把人從畫面中減去，畫面會呈現剪刀自己「剪」、掃帚自己「掃」的無人動態，感覺奇幻又治癒。

《動詞公園》。（小紅書＠Marina）

設計啊！｜按鈕發出旋律「啊！」：網民封為最好玩周邊！

逛完展覽，出口處的M+商店還有各種周邊商品！除了一系列融入「啊！」元素的文青T恤、帽子、鑰匙扣、襪子和單肩袋外，M+更貼心地推出了充滿本地情懷的「非常香港」限定系列！包含會發出聲音的垃圾蟲、會講「生菜！」的舞獅盲盒公仔；還有一按會發出帶有旋律「啊！」的小按鍵，更被網民封為最好玩周邊，玩味十足，買回家當擺設或送人都超適合！

被網民封為最好玩周邊的小按鍵。（小紅書＠BRIKO）

【展覽資訊】

展覽名稱：特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」

展期：2026年6月27日（星期六）至2027年1月10日（星期日）

地點：香港西九文化區M+博物館地下大堂展廳

門票價格：

成人門票：港幣$190

特惠門票：港幣$100（適用於全日制學生、7至11歲小童、60歲或以上長者等）

大小同樂套票：港幣$250（1位成人及1位7-11歲小童）/港幣$400（2位成人及1位7-11歲小童）

購票連結：01空間

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