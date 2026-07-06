陌生女子上月擅闖慈雲山聖文德書院　兩職員受傷　女子被控襲擊

一名20歲女子上月8日擅闖慈雲山聖文德書院，攻擊兩名學校職員後被捕及落案起訴。教育局表示，事後已即時聯絡學校，提醒加強校園保安。《香港01》正就校園保安等問題向校方查詢。



網傳慈雲山聖文德書院在6月8日遭一名不明人士闖入校內女廁，當時女廁內有一名女學生，該校老師聽見女學生尖叫後到場並將該名人士制服。

聖文德書院表示事件於早會完結後發生，有一位校外人士未經准許下擅自闖入校園。學校職員已即時將其制止，並隨即報警處理。（受訪者提供）

慈雲山聖文德書院上月8日曾發家長通函，指當日早會完結後，有校外人士未經准許擅闖校園。學校職員已即時制止該人，並報警處理，全校學生均安然無恙。學校已將事件上報教育局，警方亦已就事件展開調查，校方表示現階段不宜作任何揣測或評論。

警方：20歲女士襲擊學校兩職員

警方回覆指當日上午約8時40分接獲報案，指一名女子懷疑擅自進入黃大仙雙鳳街一所學校並襲擊兩名學校職員。 警方接報到場，該名20歲女子沒有受傷，清醒送往伊利沙伯醫院檢查。兩名分別38及43歲學校職員受傷，同樣清醒送往伊利沙伯醫院。案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」。

警方其後於6月10日接獲其中一名受害人再次報案，黃大仙警區刑事調查隊第四隊人員調查後，同日在黃大仙區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕一名20歲女子，案件已於6月25日在九龍城裁判法院提堂。

網傳慈雲山聖文德書院在6月8日遭一名不明人士闖入校內女廁，當時女廁內有一名女學生，該校老師聽見女學生尖叫後到場並將該名人士制服。（Google地圖截圖）

教育局：已提醒學校加強保安

教育局回覆指，知悉事件後已即時聯絡學校。校方已啟動危機處理小組跟進情況，局方提醒學校加強校園保安，並會繼續與學校保持聯繫，在有需要時提供適切支援及協助。