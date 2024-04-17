德望易服男潛校偷窺兼偷拍　稱為滿足性慾　官斥不可容忍囚半年

德望女校早前發現被易服男子潛入，他並涉在校內洗手間偷拍，並遭女生揭發。警方後拘捕一名城巴主任，他早前承認窺淫罪，案件今（17日）在九龍城法院判刑，裁判官高偉雄指被告有目的地進入學校，並偷拍未成年人士，高官又稱，易服是自身選擇，但以易服犯法以滿足性慾不可容忍，認為被告重犯機會高，判被告入獄6個月，並著被告以後要好好控制自己。



被告張晉康承認潛校偷窺，被判入獄6個月。（家長提供）

被告張晉康（31歲，城巴高級營運主任），承認三項窺淫罪，指他於2023年10月16至17日，在黃大仙清水灣道德望學校3樓女廁，操作設備暗中為了性目的觀察或拍攝女童X、Y、Z，而3名女童所處的地方被預期可能會裸露，並對保存私隱有合理期望，但張不理會她們是否同意被他觀察或拍攝。

案地點在學校受害人均未成年

高官判刑時指，本案受害人均未成年，案發地點更在學校，而學校是一個預計不會有外來者侵犯私隱的地方，這些均為加刑因素，亦拒絕接納被告稱，他原想拍攝門口，因被驅趕才情急進入學校的說法。

高官又引述報告指，被告重犯機會要視乎其自制能力，現時情況仍認為他重犯機會高，最後判被告入獄6個月。

若持續治療估計情況可改善

辯方求情指，被告初犯、有悔意，亦決心尋求專業協助根治問題；他只曾進校一次。被告承認為性目的犯案，心理報告亦認為被告現階段重犯機率屬中度偏高，但若被告持續接受心理方面的協助處理其問題，估計情況可改善。

兩女生發現易服男潛入校內女廁

案情指，去年10月16日，女生X和Y在學校3樓女廁時，X先發現有黑色物件從旁邊的廁格伸出。並發現旁邊廁格有穿著黑色女裝皮鞋的人使用，她便與同在廁所的女生Y一同等待，並見到一名貼假眼睫毛面戴口罩身穿校裙的男子離開

另一女生翌日發現偷拍手機

翌日早上，女生Z在同女廁如廁時，發現水箱上的紙箱有一個洞，內藏有一部手機，其鏡頭用膠紙固定面向廁格，即通知學校，警方調查後在手機上發現被告的指紋，其發現被告曾穿校服進入新蒲崗一工業大廈。被告隨後被捕，警方在該大廈單位內搜出16套不同女校的校服、大量化妝品和女裝衣物等。

案件編號：KCCC2870/2023