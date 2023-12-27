易服男涉女校偷拍｜城巴主任准20萬元保釋　不得走近德望50米範圍

德望女校早前疑遭易服男子潛入校內洗手間偷拍，後被女學生發現。涉案30歲城巴高級營運主任其後被捕，疑遭搜出多套校服。他被控一項窺淫罪，今（27日）在九龍城法院再提堂，暫續毋須答辯。裁判官將案押後至2024年2月21日再訊，以待控方索取法律意見。被告獲准以17萬現金保釋，及現金人事擔保3萬元，合共20萬元，期間需遵守一系列保釋條件，包括不得進入任何學校及踏入德望學校50米範圍之內等等。



被告張晉康在九龍城法院再提訊時獲准保釋。(資料圖片)

被告被控窺淫罪

被告張晉康（30歲，城巴高級營運主任），被控一項窺淫罪，於2023年10月16日，在黃大仙清水灣道303號德望學校3樓女廁，暗中觀察或拍攝女童X與Y，兩女童所處的地方被預期可能會裸露，或露出私密部位，並對保存私隱有合理期望，但張不理會她們是否同意被他觀察或拍攝。

被告保釋條件包括：17萬元現金、父親人事擔保3萬元現金、需居於報稱地址、地址如有更改需在24小時內通知警署、需交出所有旅遊證件、每天往警署報到，期間不得離港及接觸控方證人，另不得進入任何學校及踏入德望學校50米範圍之內。

案件編號：KCCC2870/2023