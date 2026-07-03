信義會兩校擬合併　家長批先斬後奏　憂教育方針變、路程遠料退學

基督教香港信義會計劃將沙田禾輋信義學校及馬鞍山信義學校於明年合併，並將改名為「基督教香港信義會睿信學校」。有不少家長對合併消息感到愕然，質疑校方先斬後奏，未曾徵詢家長意見，事先未具體交代詳情。合併後學校將遷入沙田博康邨新校舍，有居於馬鞍山的家長質疑新校位置偏遠，交通十分不便，加上憂慮新校的教育方針和師資，計劃向校方申請退學，「找到學校就走。」



基督教香港信義會禾輋信義學校和馬鞍山信義學校（馬信）將於27/28學年合併。(李可榆攝)

馬鞍山家長對合併消息感愕然 稱新校舍非就近交通不便

沙田禾輋信義學校及馬鞍山信義學校（下稱馬信）近日向家長通告，交代合併消息。今朝學生如常上學，有不少家長對於兩校合併計劃感到愕然。

家長沈先生的小朋友就讀馬信四年級，他表示，形容收到學校合併通知時嚇了一跳。學校將於今晚舉行家長會交代，他指，校方早前只是發出一紙合併通告，連新地址、校舍照片這類詳情都沒有，他坦言「其實不是問你意見，只是和你說一聲」。

合併後學校將遷入沙田博康邨新校舍。居於馬鞍山的他憂慮搬遷後的交通，稱目前就近上學，開車接送幾乎不會堵車，日後若小朋友要到沙田上學，早上高峰塞車情況難預料，十分不便。

馬信家長中午接送孩子放學。（李可榆攝）

家長憂新校教育方針 計劃安排兒子退學

同樣居於馬鞍山的家長張先生，其兒子就讀該校二年級，同樣擔心合併後，交通不便利，指目前學校距家車程僅需十分鐘，料新校上課時間較目前早，加上跨區路程要半小時，他預計出門時間較現時提早一小時。

他續指，最擔心學校環境和配套資源，擔心孩子需要時間重新適應環境，而且馬信小學經多年經營，校內設有創科園，常年舉辦多元課外活動。他憶述兒子曾帶蟲蛹回家飼養，見證蝴蝶破繭成長，他說「沒有一間學校可以做到這樣」。他擔心，搬到往新學校後，兒子可能無法享受到類似的教育體驗。

他目前正在準備為兒子申請退學，直言「找到學校就走」。他預估十個學生裡八個會退學。他認為學校的做法是先斬後奏，他計劃與其他家長聯署表達訴求。