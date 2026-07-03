上堂用APP助學生提升做運動精準度　新晉體育老師獲卓越教學獎

行政長官卓越教學獎頒獎典禮今日（3日）舉行，今年共有17名教師獲獎，包括新秀教師獎、創新教育獎、卓越教學獎、STEAM教育及體育學習領域獎等。特首李家超、教育局局長蔡若蓮亦以主禮嘉賓身份出席活動。



有新晉體育老師在課堂上運用智能應用程式，提升學生反應能力及運動技能，例如透過程式分析打籃球姿勢，令學生掌握動作的精準度。另有老師以智能手帶為，偵測學生心跳變化及整體身體狀況，以更針對性地了解學生的課堂參與度。



行政長官卓越教學獎頒獎典禮今日舉行。（呂婉盈攝）

體育老師上堂用APP 助學生提升運動精準度

來自圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學的體育教師蔡藝琳受訪時稱，希望「用生命影響生命」，並以身作則，將個人的體育知識傳授予學生。她在校內主要教授女子體育，直言入行初期曾遇挑戰，尤其初中女同學對體育課興致不高，後來透過汲取前輩經驗，嘗試在課堂上使用運動智能應用程式，培養學生反應能力及運動技能，亦能分析學生打籃球等動作的精準度，以較有趣的科技形式提升課堂參與度。

蔡藝琳亦於校內成立體育委員會，由學生負責籌備校內外的體育活動，冀達到全人發展。她認為，老師應為適當賦權學生，並於課外實踐平日所學的知識。其中一位中六學生Ken坦言自己以往較為懶散、缺乏目標，但加入體育委員會後受到蔡藝琳的啟發，希望日後能成為一位老師。他更成為香港青年軍代表，並已考獲橄欖球教練牌，對未來生涯規劃有清晰的目標。

區碧欣、黃浩賢及蔡藝林分別獲得創新教育獎及新秀教師獎。（呂婉盈攝）

數字教育下人工智能普及 教師促學生獨立思考

英皇書院同學會小學任教的黃浩賢同樣獲新秀教師獎，他指，「數字教育」在政府推動下日漸普及，他亦利用人工智能製作「數字人」及其他互動遊戲程式，助學生理解相對較抽象的科學概念。

對於現時人工智能興盛的情況，黃浩賢認為，老師會透過科技工具優化教學，但應清楚了解不同人工智能工具各有特性，以及是否能夠適切、精準地幫助學生，而非純粹為了讓課堂「更花巧、更開心」。他續稱，在善用科技的同時，會讓學生深入了解人工智能的利弊，並強調要獨立思考，不能盲目使用科技工具，否則日後只會因缺乏技能而被取代。

殷小賡、周寶瑩分別獲得體育學習領域及STEAM教育獎項。（呂婉盈攝）

小學英文教師獲創新獎 寄語新人勿怕嘗試

黃埔宣道小學任教英文科的區碧欣則獲得創新教育獎，她坦言，創新時難免有失敗，但校方給予充足的容錯空間，使她能夠在教育上有所突破。她舉例曾為五年級學生設計尋寶遊戲，但高年級學生似乎對於此類「比較啱小朋友」的活動興趣不高，最終需要再改良教案。

對於新入行的教師，區碧欣直言數字教育仍未是最成熟的階段，可能會遇到更多困難，但她寄語新人不要怕嘗試，要勇於創新才能夠真正明白學生需要，以提供完善的教育。

共17位教師獲卓越教學獎。（呂婉盈攝）

智能手帶偵測學生心跳 助了解學生課堂參與度

任教於佛教志蓮中學、獲體育學習領域獎的殷小賡表示，平日會融入科技於課堂中，幫助有特殊需要的學生。他以智能手帶為例，能夠偵測學生心跳變化及整體身體狀況，以更針對性地了解學生的課堂參與度。而獲STEAM教育獎、來自保良局余李慕芬紀念學校的周寶瑩亦指，校內多數學生有特殊需要，在數字教育興盛下，教學目標維持不變，希望透過科學教育幫助學生提升生活技能。