DSE｜中文教師稱寫作卷難度高、選材受限　「談說話」最能發揮

中學文憑試首個核心科、中文閱讀及寫作卷今日（9日）開考。中華基金會中學中文科副主任黃家偉認為，今年卷二命題寫作難度高，三條題目均有前設，考生或需用更多時間思考題目要求，兩題記敘文的取材亦受限。其中第三題議論文《談說話》發揮空間較大，倘學生留意時事，應可運用「新鮮論據」，例如各國外交辭令如何影響地緣政治。



文憑試（DSE）中文科今日開考。（梁鵬威攝）

中文閱讀卷一及寫作卷二今日開考，共有約51,000名考生報考。今年卷一繼續有指定閱讀篇章及課外篇章兩部分，課外篇章共有三篇，白話文選用內地當代作家韓少功的《當機器人成立作家協會》節錄及香港作家葛亮《聲音》；文言文有三則南朝宋劉義慶編撰的《世說新語》摘錄。

卷二則分為實用文寫作和命題寫作，後者三條主題包括：「眼前的甜點使這頓飯別具意義」、「在城市中，看見大自然的生命光」，以及「談說話」。

文憑試（DSE）中文科今日開考。（梁鵬威攝）

「談說話」寫作易發揮 可引各國外交辭令為例

中華基金會中學中文科副主任黃家偉認為，今年卷二命題寫作較困難，三條題目均有前設，考生需用更多時間思考題目要求。首兩題《甜品》和《大自然》對選材亦有限制，同時要求學生扣連高深立意。

黃指，第三題議論文發揮空間更大，立意亦更簡單。他表示，倘考生留意時事，應可運用「新鮮論據」，例如各國外交辭令如何影響地緣政治等。他又稱，今年試卷緊貼時代，考驗學生能否體察世情，例如卷一以韓少功《機器人成立作家協會》出題，觸及科技議題。

中華基金會中學中文科副主任黃家偉認為卷二命題寫作部分有難度，其中議論文《談說話》較簡單。（梁鵬威攝）

葛亮《聲音》考題分辨考生高低

至於閱讀卷一方面，黃家偉指，今年題目較簡單，陌生題型不多，12篇文言文範文題目亦以熱門篇章「出師表」出題，回應考生期望。乙部文言文雖有三則，但並非每則都有長題目，故不算太難。

他認為，其中一個分辨考生高低的地方是乙部第二篇白話文、葛亮的《聲音》。該部分最後一條4分題目問及，為何作者以「聲音」為題。黃家偉認為，考生需聯想「聲音」與文章情節的關聯，例如「聲音」與文中的邊緣人物一樣難以看見，才能掌握文章大意，理解「聲音」的象徵。