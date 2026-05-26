新會商會中學校長再被爆旅巴與教師玩接銀紙　稱「啲女人好貪心」

上周五（22日）網上流傳一段影片，指屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴違規停泊問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方。周一又再有新影片流傳，可見李卓興在旅遊巴上與教師玩「接銀紙」遊戲，並稱「啲女人好貪心㗎」，有網民形容「好似睇緊夜王咁」。



該校校董、前立法會議員黃俊碩今日（26日）表示，片段之中李卓興「玩咗啲小遊戲」，認為「觀感上真係可能會有一啲改善嘅空間」，考慮到教職員工應是學生楷模，應向學生灌輸正確的價值觀。至於辱罵女保安一事，他認為屬單一事件，不會因此造成香港與新加坡兩地之間存有誤會。《香港01》正向教育局和學校查詢。



屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，在旅遊巴上與學生玩「接銀紙」遊戲，並稱「嗱，啲女人好貪心㗎」。（chipmunk.28061487@Threads）

校董會今召開會議 將召校長解釋來龍去脈

黃俊碩今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，就李卓興疑在新加坡辱罵女保安一事，辦學團體及校董會都高度關注，今日將召開會議討論與跟進。他強調，目前校方的首要任務是保護好學生，將會高度留意隨團學生的狀況，並詳細評估他們會否受到困擾。會議中亦應會讓李卓興解釋事件的來龍去脈。

至於另一段影片，可見李卓興在旅遊巴上與教師玩「接銀紙」遊戲，他拿出一張千元大鈔，讓教師嘗試在他放開1000元時捉緊，有女教師嘗試失敗後，李卓興稱「要用對眼同對耳」，其後有女教師表示「攞嚟呀，我得㗎」，李卓興即向所有人稱，「嗱，啲女人好貪心㗎」。

新會商會中學校董、前立法會議員黃俊碩。（資料圖片/鄭子峰攝）

校董：觀感上可能有改善空間

黃俊碩表示，有看到李卓興在旅遊巴上與女學生玩「接銀紙」遊戲的影片，指交流團的初衷是希望為學生提供多元學習經歷並增進師生感情。然而，考慮到教職員理應作為學生楷模、灌輸正確價值觀，因此「觀感上真係可能會有一啲改善嘅空間」。

黃俊碩續指，網傳影片可能只是事情的一部份，「之前之後可能發生咩事情」，校方需掌握完整經過，待校董會釐清細節後會盡早向公眾解釋，以釋除疑慮。由於事發時交流團仍身處新加坡，校方「唔想俾太大壓力當地教學人員及學生」，故當時選擇讓學生先專注完成學習行程，而未有掌握太多資訊，相信經今日校董會會議後，事件會更清晰，強調會嚴肅處理。

有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間與當地保安爭執，李曾爆粗。（Threads@lch_principal.swcs）

稱教育局高度重視事件 校方全力配合調查

目前交流團已安全返回香港，黃俊碩表示教育局高度重視事件，校方會全力配合後續調查，未來的跟進工作將包括但不限於約見李卓興，並會向家長、師生解釋事件，展示校方有承擔及有能力處理事件。他又說，將討論希望李卓興如何改善、及遵守指引，以及師生的後續輔導等。

新會商會中學法團校董會在學校網頁發表聲明，指事件引起公眾關注及不安，對此深表歉意，並指會嚴肅處理。

未交代何時完成調查 稱校方盡快處理

黃俊碩表示，需要一定時間才會有調查結果，但校方會盡快處理。被問到過去有否接過關於李卓興的投訴，黃俊碩僅稱新會商會中學歷史悠久，「會有不同意見俾校方」，一向接受不同意見，相信教職員「有佢哋嘅專業操守」。他又指，辦學團體對此次風波深表歉意，若有人違反專業守則定必嚴厲處理，但同時相信這僅屬於單一事件，不會因此造成香港與新加坡兩地之間存有誤會。