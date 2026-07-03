輕型貨車司機轉彎撞斃七旬婦　官稱不能忽略有人死　判社服令

輕型貨車司機前年8月在大埔安邦路駕駛時，撞倒一名七旬過路婦，婦人及後傷重不治。男司機早前承認不小心駕駛等共4罪。暫委法官高偉雄指司機轉彎時的視線或被前方的士及男途人遮擋，惟法庭不能忽略有人因此死亡，考慮到案情非同類事件最嚴重，被告亦有悔意，判處240小時社會服務令，取消其駕駛資格6個月，另外三項控罪則共判罰3千元。



被告張小明，57歲，被控1項不小心駕駛罪，指他於2024年8月19日，在大埔安邦路N6707號燈柱附近，在道路上不小心駕駛一輛輕型貨車。被告小學程度，是職業司機，被起訴後已交出駕駛執照，現時任送貨跟車。被告在求情信稱，明白事件對事主家屬造成無法彌補的心靈創傷，他亦受到了沉重教訓並感到愧疚，其女兒亦指被告一向奉公守法。

被告張小明承認不小心駕駛等4罪，判社會服務令240小時及罰款3千元。(陳蓉攝)

被告轉彎時視線受阻

高官指，案發地為轉彎位，限制了司機的視線，被告當時車速每小時25至28公里，低於路段限制每小時50公里的車速，被告的視線或受的士及男途人遮擋，至案發前兩秒才能看事主。專家意見指，若被告直立坐在車上，案發前兩秒其視線會被部份遮擋，根據行車紀錄儀片段顯示，被告案發前1至1.5秒間才預計會撞到事主。

被告有悔意並願承擔法律後果

但高官強調，法庭不能忽略有人在事件中死亡，但接納本案非同類案件中最嚴重，被告有悔意，且願意承擔法律後果，遂判被告240小時社會服務令，取消駕駛資格6個月，另外三項控罪則共判罰3千元。

被告另涉3罪

被告另被控「使用車輛而其配件並非在良好及可使用狀態」、「使用裝有非法視像顯示器的汽車」，以及「使用在設計及構造上不能令駕駛人在控制該車輛時，無論何時均可完全看到汽車前面的道路和交通情況的汽車」共3罪。

事主送院3天後不治

案情指，被告當日早上6時許駕駛輕型貨車駛經該路段，右轉入的雙線單程路時，行人過路處若在80米的地方，包括事主在內的兩名行人橫過安邦路，被告當時無減速，一名行人止步，但事主繼續前行被撞倒。事主即時倒地，並從輕型貨車處滑開。救護員到場後發現事主昏迷，頭部有傷及流血。事主院後發現有嚴重的創傷性腦損傷及瀰漫性腦出血，3天後不治，死因為多處創傷，包括腦損傷及肋骨骨折等。

被告稱當時只見一名男子過路

被告警誡下稱只見到有一名男子過馬路，案發前1至2秒才見到事主，故未有減速。驗車報告顯示，涉案車輛未能固定司機位腳制上的金屬板，駕駛座的前方安裝了能讓顯示儲存視像的裝置，以及儀表板上添加了大量的外來物件。

案件編號：DCCC575/2025