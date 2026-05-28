建築署字樣七人車撞欄釀八旬婦亡　司機被控危駕　准3千元保釋

駕駛印有建築署字樣電動七人車的男司機，早前在九龍灣疑因車輛失控猛撞路邊欄桿，八旬過路婦遭撞飛的欄桿撞中，送院搶救後不治。男司機被控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，案件今（28日）在觀塘裁判法院提堂。署理主任裁判官鍾明新應控方申請，把案件押後8月27日再提訊，以待警方進一步調查及有關報告。被告准以3千元現金保釋，條件包括不得離開香港及須交出駕駛執照。



被告鄭家盛（49歲，司機）被控1項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2026年5月19日，在香港九龍九龍灣啟祥道與宏照道交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致麥姓女子死亡。

涉案7人車印有建築署字樣。(資料圖片)

八旬女童人被欄桿擊中死亡。(資料圖片)

宏照道交通意外現場。（Facebook（車cam L（香港群組）圖片）

案件編號：KTCC1050/2026