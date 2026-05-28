建築署字樣七人車撞欄釀八旬婦亡 司機被控危駕 准3千元保釋
撰文：陳蓉
出版：更新：
駕駛印有建築署字樣電動七人車的男司機，早前在九龍灣疑因車輛失控猛撞路邊欄桿，八旬過路婦遭撞飛的欄桿撞中，送院搶救後不治。男司機被控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，案件今（28日）在觀塘裁判法院提堂。署理主任裁判官鍾明新應控方申請，把案件押後8月27日再提訊，以待警方進一步調查及有關報告。被告准以3千元現金保釋，條件包括不得離開香港及須交出駕駛執照。
被告鄭家盛（49歲，司機）被控1項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2026年5月19日，在香港九龍九龍灣啟祥道與宏照道交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致麥姓女子死亡。
案件編號：KTCC1050/2026
九龍灣車禍｜七人車猛撼電箱撞飛鐵欄 86歲婦遭擊中留醫半日不治有片︱九龍灣臨興街午膳時間餐廳火警 抽油煙槽噴濃煙 籠罩街頭九龍灣車禍｜被捕司機為建築署承建商員工 署方：已停職配合調查九龍灣車禍｜七人車司機被捕 猛撞電箱鐵欄 欄杆重擊八旬女途人九龍灣車禍．有片｜路邊電箱電池起火彈碎片 目擊者：好似放煙花九龍灣電動車撞欄毀的士 鐵欄擊中老婦昏迷 路邊電箱甩電池起火